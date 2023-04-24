Ціни на нафту знижуються через невизначеність перспектив світової економіки та підвищення ставок

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки побоювання щодо зростання відсоткових ставок, стану світової економіки та перспектив попиту на пальне переважили підтримку з боку перспективи скорочення постачання через обмежувальні дії ОПЕК+.

Нафта марки Brent подешевшала на 75 центів, або 0,92%, до 80,91 долара за барель о 04:09 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 77,13 долара за барель, знизившись на 74 центи. , чи 0,95%.

Обидва контракти впали більш ніж на 5% минулого тижня, їхнє перше тижневе падіння за п'ять років, оскільки в США передбачалося, що попит на бензин упав у порівнянні з минулим роком, що посилило побоювання щодо рецесії найбільшого у світі споживача нафти.

За словами аналітика CMC Markets Тіни Тенг, слабкі економічні дані США і корпоративні доходи, що розчаровують, від технологічного сектора викликали побоювання з приводу зростання і неприйняття ризику серед інвесторів. Вона додала, що стабілізація долара США та зростаюча прибутковість облігацій також чинять тиск на товарні ринки.

Очікується, що центральні банки від Сполучених Штатів до Великобританії та Європи, під час зборів у перший тиждень травня, піднімуть відсоткові ставки, прагнучи впоратися з наполегливою інфляцією.

Нерівне відновлення економіки Китаю після COVID-19 також затьмарило його перспективи попиту на нафту, хоча дані китайської митниці показали у п'ятницю, що найбільший у світі імпортер сирої нафти досяг рекордних обсягів у березні. Імпорт Китаю від провідних постачальників із Росії та Саудівської Аравії перевищив 2 мільйони барелів на добу від кожного.

«Я б назвав нещодавні змішані економічні дані і стале втручання центрального банку, як основні фактори нещодавньої корекції цін», - сказав Джон Дрісколл, директор JTD Energy Services. Тим не менш, багато хто може розглядати це як можливість для покупки на зниження, сказав він.

Проте маржа переробки в Азії знизилася через рекордний обсяг виробництва провідних нафтопереробних заводів Китаю та Індії, що стримує апетит регіону до завантаження поставок на Близький Схід у червні.

Тим не менш, аналітики та трейдери зберігають оптимізм щодо відновлення попиту на паливо в Китаї у другій половині 2023 року, а також у зв'язку з тим, що додаткові скорочення поставок, заплановані ОПЕК+ (Організацією країн-експортерів нафти) та союзними виробниками, включаючи Росію, з травня, можуть посилити ринки.

Очікується, що відновлення попиту на нафту в Китаї більш ніж компенсує уповільнення попиту в країнах ОЕСР у найближчому майбутньому, тоді як санкції та обмеження пропозиції підвищують ризик зростання цін, заявили аналітики Національного банку Австралії, додавши, що Brent може зрости до 92 доларів за барель на кінець року.

У Сполучених Штатах енергетичні компанії минулого тижня додали нафтові та газові бурові установки вперше за чотири тижні, повідомила енергетична компанія Baker Hughes Co.