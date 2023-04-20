Ціни на нафту перебувають на тритижневому мінімумі, через сильний долар і підвищення ставок

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня приблизно за три тижні в четвер, через зміцнення долара та очікування підвищення процентної ставки, які переважили зниження запасів сирої нафти в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,12 долара, або 1,4%, до 82 доларів за барель о 08:19 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,02 долара, або 1,3%, до 78,14 долара за барель.

Обидва еталони після падіння на 2% у середу знаходяться на найнижчому рівні з кінця березня, якраз перед несподіваним оголошенням ОПЕК+ про скорочення видобутку, хоча ще не всі доходи від цього кроку були зведені нанівець.

Індекс долара США цього тижня зріс приблизно на 0,3%, ставши найсильнішим з кінця лютого. Долар, що зміцнюється, робить нафту дорожчою для власників інших валют.

Згідно із звітом Федеральної резервної системи, економічна активність США за останні тижні мало змінилася.

Політики ФРС дали зрозуміти, що вони наближаються до кінця періоду найагресивнішого посилення політики за останні 40 років, причому більшість із них запланували останнє підвищення на чверть процентного пункту.

По інший бік Атлантики двозначна інфляція, що зберігається, у Великобританії зміцнила очікування подальшого підвищення процентної ставки Банком Англії.

Тим часом запаси сирої нафти в США скоротилися на 4,6 млн барелів через зростання обсягів переробки та експорту, а запаси бензину несподівано підскочили через попит, що розчаровує, згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA).

Зниження запасів сирої нафти було набагато різкішим, ніж передбачали аналітики та Американський інститут нафти.

Що стосується пропозиції, то завантаження нафти із західних портів Росії у квітні, ймовірно, зросте до найвищого рівня з 2019 року, незважаючи на обіцянку Москви скоротити видобуток, повідомили джерела у торгівлі та відвантаженні.

Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську нафту зі знижкою в рамках нової угоди, яка може охоплювати 100 000 барелів на добу, повідомив міністр нафти країни.