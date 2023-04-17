Нафта тримається вище 80 доларів за барель через скорочення ОПЕК+, трейдери очікують на відновлення Китаю

Ціни на нафту трохи зросли у понеділок, чому сприяли плани ОПЕК+ скоротити видобуток, тоді як інвестори стежили за економічними даними Китаю у пошуках ознак відновлення попиту з боку другого у світі споживача нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 6 центів до 86,37 долара за барель о 03:50 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 4 центи до 82,56 долара за барель.

Обидва контракти зафіксували свій четвертий тижневий приріст минулого тижня - найдовша така смуга з середини 2022 року - після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордний попит у 2023 році у 101,9 млн. барелів на добу (барелів на добу), що на 2 млн барелів на добу більше, ніж торік.

Тим не менш, МЕА попередило у своєму щомісячному звіті, що скорочення видобутку, оголошене виробниками ОПЕК+, ризикує посилити дефіцит пропозиції нафти, що очікується у другій половині року, і може завдати шкоди споживачам та відновленню світової економіки.

Зростання витрат на постачання сирої нафти з Близького Сходу, які задовольняють більше половини попиту в Азії, вже знижує маржу нафтопереробних заводів, спонукаючи їх забезпечувати постачання з інших регіонів.

Нафтопереробні заводи також нарощують виробництво бензину напередодні пікового літнього попиту та скорочують виробництво дизельного палива на тлі погіршення рентабельності.

"Незважаючи на те, що фіксовані цінові та тимчасові спреди зміцнилися на тлі очікувань жорсткішого ринку, побоювання з приводу попиту явно зберігаються", - зазначають аналітики ING.

«Зниження маржі нафтопереробних заводів залишається характерною рисою, причому ця слабкість переважно зумовлена середніми дистилятами. Вищі ціни на нафту також не вплинуть на маржу нафтопереробників».

Тим часом, експорт нафти з північного Іраку до турецького порту Джейхан залишався замороженим майже три тижні після того, як арбітражний процес ухвалив, що Анкара має сплатити Багдаду компенсацію за несанкціонований експорт.

Інвестори стежитимуть за публікацією даних із валового внутрішнього продукту (ВВП) Китаю за перший квартал цього тижня, які, як очікується, будуть позитивними для цін на сировинні товари, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.

Вона додала, що доходи американських компаній також можуть дати уявлення про політику Федеральної резервної системи та траєкторію долара.

Долар зміцнюється разом із підвищенням відсоткових ставок, що робить номіновану в доларах нафту дорожчою для власників інших валют.

Трейдери роблять ставку на те, що ФРС підвищить свою кредитну ставку у травні ще на чверть відсоткового пункту і відсуне до кінця цього року очікування зниження ставки, як це зазвичай відбувається при уповільненні темпів економічного зростання.

За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, ринок розраховує на 78-відсоткову ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) у травні, при цьому до кінця року очікується зниження менш ніж на 60 б.п.

"(Це) означає, що деякі зі сприятливих попутних вітрів для попиту на сиру нафту через очікування зниження ставок ФРС починають зникати", - додав він.