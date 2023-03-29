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АНАЛІТИКА

Надія на тепло: попит на ДП залишається низьким

 

Наприкінці березня попит на українському ринку дизпального залишається низьким. Компанії повідомляють про слабку реалізацію у рітейлі й сегменті дрібного гурту.

Весняні сільгоспроботи розпочалися вже у половині областей країни, але трейдери цього майже не відчувають. За оцінками учасників ринку, попит на пальне в аграрному сегменті цього року може бути приблизно на 30% меншим, ніж у довоєнні часи, через забруднення частини ділянок зброєю й обмеженням кредитування компаній, що розташовані у областях, території яких частково перебувають під контролем окупантів. Крім того, деякі агрохолдинги створили запаси пального ще взимку, напередодні впровадження лютневого ембарго. Тому розраховувати на весняний сплеск попиту з їх боку трейдерам не доводиться.

Минулого тижня обсяги імпорту продукту зросли на 40%, до 120,2 тис. тонн, але це не відображає реальної ситуації у продажах, вважають учасники ринку. «Багато компаній зсувало строки відвантаження партій на кінець місяця, через це у середині березня імпорт був низьким. Ринок як був, так і залишається залитим», - коментує представник великої української мережі АЗС.

На східних терміналах Польщі розміри премій не змінювались. За даними еnkorr, автомобільні партії дизпального минулого тижня продавалися за +$95-120 до північно-європейських котирувань. Також був зафіксований продаж партії продукту за +$83, але низьку премію у цьому разі було зумовлено необхідністю постачальника швидко продати ресурс. На балтійських терміналах дизпальне пропонується з преміями $115-130 до північно-європейських котирувань.

Наприкінці березня кілька болгарських компаній повідомило про зростання продажів. Це також підтверджується даними enkorr - обсяги розмитнення дизпального минулого тижня справді зросли. Зі слів одного з українських імпортерів, болгарські постачальники радять купляти пальне зараз, бо потім обсяги продукту будуть обмеженими. Втім, покупці кажуть, що дизпального на цьому напрямку достатньо, а заклики болгар націлені лише на збільшення продажів. На терміналах в Русе автомобільні партії ДП продаються за +$90-120 до середземноморських котирувань. У чорноморських портах «Констанца» й «Бургас» продукт самовивозом можна придбати за +$60-70. При цьому танкерні партії на цих базисах можна придбати за +$40-50.

На дунайських терміналах автомобільні партії дизпального продаються за +$100-140 до котирувань CIF Med. У регіоні є також і дешевші пропозиції продукту, який ймовірно має російське походження. Зі слів трейдерів, зараз до Джурджулешті прямує танкер з новоросійська, також ще одне судно з російським продуктом уже перебуває в українській акваторії. Присутність дешевого російського дизелю завдає збитків компаніям, які продають паливо з інших джерел. «Куди все котиться, незрозуміло. Ми вже третю лодку продаємо «в мінус», - обурюється трейдер, що продає дизпальне з одного з дунайських терміналів.

У квітні зарубіжні постачальники дизпального очікують зростання активності українських покупців. Один із польських трейдерів припускає, що наступного місяця премії можуть зрости через обмежені пропозиції продукту від європейських НПЗ під час ремонту й зростання ставок фрахту для танкерів із дедвейтом 30 тис.. Проте постачальники продукту на півдні повідомляють, що фрахт у басейні Середземного моря, навпаки, має зменшуватись, оскільки пропозицій на перевезення нафтопродуктів більш ніж достатньо.
За матеріалами: EnKorr
 

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