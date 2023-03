Найбільші нафтотрейдери все ще уникають російського бізнесу

Найбільші світові нафтотрейдери кажуть, що вони все ще уникають роботи з російською сирою нафтою і наразі не планують повертатися до бізнесу з росіянами, повідомляє TankTerminals.

Vitol Group, найбільший незалежний трейдер нафти, не вважає повернення на російський ринок пріоритетом, сказав головний виконавчий директор Рассел Харді, хоча міжнародні санкції не повністю забороняють торгівлю.

Trafigura Group Pte, близький конкурент Vitol, не транспортує російську сиру нафту, заявив генеральний директор Джеремі Вейр на Глобальному саміті FT Commodities у Лозанні (Швейцарія) у вівторок. Ця позиція постійно переглядається, але компанії потрібно буде вступити в серйозний діалог з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Україну, перш ніж змінити її, сказав він.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну Vitol, Trafigura, Glencore Plc і Gunvor Group Ltd. були великими трейдерами російської нафти, підписуючи довгострокові угоди з її державними виробниками та інвестуючи в проєкти.

З розгортанням торік у лютому війни компанії здебільшого відійшли від торгівлі, засуджуючи військову агресію кремля. Вони залишилися осторонь справи, навіть якщо деякі уряди, зокрема США, запропонували заходи для заохочення торгівлі російською нафтою, використовуючи при цьому обмеження цін, щоб зменшити доходи москви.

Зараз нафтова гегемонія була серйозно порушена завдяки війні росії, яку вона веде в Україні. Bloomberg повідомив, що шість маловідомих компаній, розташованих у Гонконзі й Дубаї, зараз домінують у торгівлі російською нафтою, а традиційних лідерів більше немає.

За даними Bloomberg, дані російської митниці за останні чотири тижні 2022 року показують, що Nord Axis Ltd, Tejarinaft FZCO, QR Trading DMCC, Concept Oil Services Ltd, Bellatrix Energy Ltd і Coral Energy DMCC разом обробляли близько 1,4 млн барелів російської сирої нафти на день.

Цікаво, що Nord Axis, компанія, зареєстрована всього рік тому в Гонконгу, стала найбільшим покупцем, переміщуючи 521 тис. барелів російської сирої нафти на день. Nord Axis була практично невідома на нафтовому ринку, поки в липні не купила частку Trafigura у флагманському нафтовому проєкті «роснєфті» Vostok Oil.

Дубайська компанія Tejarinaft FZCO була другим за величиною покупцем після того, як вона купувала 244 тис. барелів на день (б/д) у «роснєфті», а дубайська QR Trading DMCC була третім за величиною покупцем, переміщуючи 199 тис. б/д у ПАТ «сургутнєфтєгаз».

Іншими найбільшими покупцями були гонконгська Concept Oil Services Ltd (152 тис. б/д), гонконгська Bellatrix Energy Ltd (151 тис. б/д) і дубайська Coral Energy DMCC (121 тис. б/д).

Незрозуміло, як ці трейдери змогли профінансувати великі потоки російської нафти, за оцінками Bloomberg, у грудні вона коштувала понад $2 млрд.