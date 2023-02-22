Нафта дешевшає, оскільки очікуване підвищення процентних ставок вплине на попит на пальне

Ціни на нафту продовжили зниження в середу на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США в коментарях, які будуть опубліковані пізніше, ймовірно, вкаже, що продовжить підвищувати процентні ставки. Це викликає побоювання щодо зниження глобального економічного зростання та попиту на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали на 23 центи до 82,82 долара за барель до 04:20 за Грінвічем після зниження на 1,2% у вівторок. Квітневі ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 21 цент до 76,15 долара за барель. Термін дії березневого контракту WTI минув у вівторок, подешевшавши на 18 центів.

ФРС США опублікує протокол свого останнього засідання у середу, що дасть трейдерам уявлення про те, як високо, за прогнозами чиновників, зростатимуть відсоткові ставки після того, як недавні дані показали вищі, ніж очікувалося, показники зайнятості та споживчих цін у США.

Вищі відсоткові ставки, як правило, підвищують курс долара, роблячи номіновану в доларах нафту дорожчою для власників інших валют.

Однак інші економічні звіти із США, найбільшого у світі споживача нафти, показали деякі тривожні ознаки. Продаж існуючих будинків впав у січні до найнижчого рівня з жовтня 2010 року, 12-го місячного падіння, що є найдовшою смугою з 1999 року.

«Побоювання з приводу рецесії, що зростають, стримують ціни на нафту, але ринок з обережним оптимізмом дивиться на відновлення попиту в Китаї, особливо на бензин і авіаційне пальне», - сказала глава Vortexa з аналізу APAC Серена Хуанг.

Попереднє опитування аналітиків Reuters у вівторок також показало зростання запасів сирої нафти в США, що посилило побоювання з приводу попиту.

Проте очікування скорочення глобальних поставок та зростання попиту з боку Китаю пом'якшили загальну слабкість цін. Аналітики очікують, що імпорт нафти в Китай досягне рекордного рівня в 2023 році, щоб задовольнити попит на транспортне пальне, що збільшився, і ввести в дію нові нафтопереробні заводи.

Це пов'язано з тим, що Китай очікує, що його туристичний ринок процвітатиме цього року, починаючи з напруженого та активного літнього туристичного сезону, коли мандрівники стікаються до місць відпочинку після того, як уряд скасував свою політику нульового COVID, яка утримувала людей вдома. протягом майже трьох років.

У середовищній записці Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів ANZ Bank, зазначив, що державні PetroChina та Unipec бронюють 10 супертанкерів для імпорту нафти зі США наступного місяця, що дорівнює приблизно 20 мільйонам барелів сирої нафти, як ознаки зростання попиту в Китаї. Китай є найбільшим у світі імпортером нафти.