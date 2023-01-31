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Нафта дешевшає через побоювання щодо підвищення ставок, незважаючи на показники Китаю
08:35 31.01.2023 |
Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, оскільки загроза подальшого підвищення відсоткових ставок і поставки російської нафти, що продовжуються, звели нанівець очікування відновлення попиту з боку Китаю.
Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5 центів до 84,85 долара за барель до 04:15 за Грінвічем, у той час як квітневі контракти, що активно торгуються, впали на 32 центи, або 0,38%, до 84,18 долара за барель.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 33 центи, або 0,42%, до 77,57 долара за барель.
"Нафтові ринки зазнають знижувального тиску, оскільки напередодні засідання ФРС переважають угоди без ризику, а долар США зміцнюється", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Вона додала, що перспективи попиту, як і раніше, невизначені, оскільки російський експорт, схоже, не стосуватиметься санкцій, незважаючи на відновлення роботи Китаю.
Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у середу, а Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать їх на півпункту наступного дня. Вищі ставки можуть сповільнити світову економіку та послабити попит на нафту.
Ринок також звернув увагу на заплановану на 1 лютого об 11:00 за Грінвічем віртуальну зустріч міністрів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інших країн, включаючи Росію, групу відому як ОПЕК+.
Очікується, що комісія порекомендує зберегти поточну політику групи виробників нафти без змін, коли збереться цього тижня, повідомили у понеділок п'ять делегатів ОПЕК+.
У жовтні ОПЕК+ погодилася скоротити свій видобуток на 2 мільйони барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту з листопада до кінця 2023 року.
Росія продовжує постачати свою нафту на світовий ринок, незважаючи на заборону Європейського Союзу та обмеження цін G7, запроваджене у зв'язку з її вторгненням в Україну, що чинило тиск на ціни.
Зниження було пом'якшене сильнішими даними офіційного індексу менеджерів із закупівель (PMI) з Китаю, що вказують на потенційно здоровий попит у майбутньому, оскільки невиробнича активність у країні вперше з вересня 2022 року вийшла на територію зростання.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) трохи підвищив прогноз глобального зростання на 2023 рік через «напрочуд стійкий» попит у США та Європі, зниження цін на енергоносії та відновлення роботи економіки Китаю після того, як Пекін відмовився від своїх суворих обмежень на COVID-19. .
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