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АНАЛІТИКА

Нафта демонструє впевнене тижневе зростання завдяки надіям на попит у Китаї

 

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у п'ятницю, але були на шляху до зростання більш ніж на 6% за тиждень на стійких ознаках зростання попиту в Китаї, найбільшому імпортері сирої нафти та очікуваннях менш агресивного підвищення процентних ставок у Сполучених Штатах.

На 03:22 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 33 центи, або 0,4%, до 83,70 долара за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 20 центів, або 0,3%, до 78,19 доларів.

Brent підскочила на 6,7% цього тижня, а WTI зросла на 6,2%, компенсувавши більшу частину втрат минулого тижня.

Аналітики кажуть, що нещодавні закупівлі китайської нафти та збільшення дорожнього руху зміцнили впевненість у відновленні попиту у другій за величиною економіці світу після відкриття її кордонів та послаблення обмежень COVID-19 після протестів торік.

"Враховуючи акцент на енергетичній безпеці, ми очікуємо, що китайський імпорт продовжуватиме зростати, особливо в міру того, як нафтопереробні заводи набирають обертів, а накопичення нафти залишається стратегічним пріоритетом", - сказав у замітці для клієнта стратег RBC із сировинних товарів Майкл Тран.

Ще однією обнадійливою ознакою стало те, що аналітики ANZ заявили, що індекс заторів, що охоплює 15 китайських міст з найбільшою кількістю зареєстрованих транспортних засобів, зріс на 31% порівняно з тижнем раніше.

Ціни на нафту також були підтримані падінням долара майже до дев'ятимісячного мінімуму після того, як дані показали, що інфляція в США знизилася вперше за 2,5 роки, що посилило очікування того, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення ставок.

Більш слабкий долар, як правило, підвищує попит на нафту, оскільки робить цей товар дешевшим для покупців, які володіють іншими валютами.

Тим не менш, деякі успіхи тижня, швидше за все, зійдуть нанівець в азіатській торгівлі, вважає Вандана Харі, засновник постачальника послуг аналізу ринку нафти Vanda Insights.

«Нафта чекає корекція, нехай і скромна... Останні дві сесії були майже повністю зумовлені надіями ФРС, що відновилися, на розворот, які, судячи з досвіду останнього кварталу, мають тенденцію бути недовгим явищем. - сказав Харі.
За матеріалами: investing.com
 

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