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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зросли на 1 долар на тлі оптимізму з Китаю

 

Ціни на нафту зросли на 1 долар у п'ятницю, продовживши зростання попередньої торгової сесії у зв'язку зі сподіваннями на зростання попиту в Китаї та після того, як дані показали зниження запасів палива в США після зимового шторму, що обрушився наприкінці року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 94 центи, або на 1,2%, до 79,63 долара за барель о 03:45 за Грінвічем після того, як у четвер вони подорожчали на 85 центів до 78,69 долара.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 91 цент, або 1,2%, до 74,58 долара за барель. На попередній сесії вони піднялися на 83 центи до $73,67.

Тим не менш, ціни на нафту мали закінчити тиждень зниженням: обидва контракти впали приблизно на 7% порівняно з тижнем раніше. Побоювання щодо можливої глобальної рецесії вплинули на настрої учасників торгів.

"Відновлення оптимізму в Китаї, особливо подальші заходи стимулювання для стимулювання сектора нерухомості, є основним фактором зростання цін на нафту, що покращило перспективи попиту в найближчому році", - сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

"Пом'якшення долара США також додало імпульсу зростання нафтовим ринкам", - додала вона.

У четвер Китай оголосив про додаткові заходи державної підтримки, зокрема створення механізму динамічного коригування ставок за іпотечними кредитами для покупців житла, які вперше купують житло, у спробі стимулювати сектор нерухомості з високою заборгованістю, на частку якого припадає чверть економіки країни.

Очікується, що загальна кількість пасажирських поїздок у Китаї, здійснених мандрівниками автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом протягом наступного Місячного Нового року, цього року досягне 2,1 мільярда людей, заявили в п'ятницю представники транспорту, що вдвічі більше, ніж 1, 05 мільярдів за аналогічний період минулого року.

Щоденні пасажирські рейси, заплановані у святковий сезон, що починається у суботу, становлять у середньому близько 73% від допандемічного рівня у 2019 році.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, раптово припинив свою жорстку політику нульового поширення COVID-19, що спричинило сплеск зараження COVID-19 по всій країні.

У той час як активність у сфері послуг у Китаї скоротилася у грудні четвертий місяць поспіль на тлі зростання кількості випадків зараження, темпи зниження сповільнилися, а ділова впевненість зросла до 17-місячного максимуму.

У США дані Управління енергетичної інформації (EIA) у четвер показали, що запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та пальне, за тиждень до 30 грудня скоротилися більше, ніж очікувалося. Вони впали на 1,4 млн. барелів порівняно з очікуваннями. падіння на 396 000 барелів.

Тим часом запаси бензину в США минулого тижня впали на 346 000 барелів, згідно з даними EIA, порівняно з очікуваннями аналітиків падіння на 486 000 барелів.
За матеріалами: investing.com
 

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