Ажіотаж на паливному ринку вщухає, але премії не зменшуються

Ситуація із постачанням в Україну значно покращилась, обсяги імпорту зростають. Проте як на північному, так і на південному напрямках ресурсовласники не поспішають знижувати премії, внаслідок чого не відбувається очікуваного зниження закупівельних цін. Про це свідчить тижневе опитування закордонних та українських трейдерів, проведене enkorr.

У Польщі й країнах Балтії зберігається високий попит на дизельне пальне з боку українських покупців. Опитувані компанії повідомили, що трохи збільшили обсяги закупівлі продукту протягом останніх трьох тижнів. У середині грудня постачальники почали пропонувати січневий ресурс, проте такого ажіотажу, який відчувався у листопаді й у першій половині грудні, не відчувається.

«Цього тижня наші українські партнери були зацікавлені у придбанні продукту з терміновим відвантаженням. Водночас купувати партії з постачанням у січні компанії не поспішають», - коментує ситуацію крупний польський трейдер. Він припускає, що через це у січні експорт дизпального в Україну буде меншим.

Водночас польські й балтійські постачальники зазначають, що зараз українські покупці більш активно шукають бензин. На тлі зменшення попиту на постачання ресурсу з Польщі деякі трейдери зменшили розміри премій. За даними учасників ринку, автомобільні партії дизпального на східних польських терміналах пропонувались із преміями $180-210 до північно-західних котирувань.

Два тижні тому еnkorr повідомляв, що через високі премії на польському напрямку деякі українські покупці збільшили закупівлі продукту у країнах Балтії. Але на тлі зростання попиту з боку України латвійські й литовські постачальники скористалися ситуацією і теж збільшили премії. Цього тижня премії на литовських базисах зросли приблизно на $30, до $140-150.

На південному напрямку спостерігається збільшення обсягів пропозицій дизельного пального. Протягом останніх тижнів збільшилася кількість танкерів, що потрапляє до чорноморських портів, повідомляють учасники ринку. У Варні й Констанці автомобільні партії дизельного пального продавалися з преміями $130-140, на болгарських терміналах в Русе продукт пропонувалися з преміями $150-180 до середземноморських котирувань.

Цього тижня кілька українських компаній розповіло еnkorr про затримки з відвантаженнями палива з терміналу в Русе.

«Мій постачальник удруге за місяць зсуває терміни постачань на 2-3 дні, це ускладнює планування закупівель», - коментує ситуацію трейдер із Дніпра. Учасники ринку пов'язують затримки з відвантаженням із потраплянням терміналу компанії Insa Oil у Бургасі партії дизпального, яка не пройшла лабораторних випробувань.

Постачання нафтопродуктів із Болгарії також ускладнюють величезні черги на митних пунктах пропуску. Зростання ставок на перевезення нафтопродуктів танкерами малої місткості призвели до збільшення обсягів премій дизпального.

«У грецьких і турецьких портах протягом двох тижнів премії зросли на $30-40, це додається до наших логістичних витрат», - розповів один із трейдерів. Через здорожчання морської логістики премії на автомобільні партії дизпального у молдавському Джуржулешті досягли $250-280.

За кілька днів до нового року учасники ринку не можуть озвучити якихось прогнозів зі зміни обсягів премій на основних напрямках постачань. Є очікування зменшення закупівель дизпального окремими компаніями через великі обсяги імпорту у грудні. Це йде врозріз із побоюваннями деяких учасників ринку через можливу нестачу продукту в січні через ембарго на імпорт нафтопродуктів з росії, яке стартує 5 лютого.

