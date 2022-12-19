Нафта дорожчає, оскільки відновлення Китаю та план викупу США покращують перспективи

Нафта зросла у понеділок, оскільки перспектива відновлення попиту, викликана ослабленням Китаєм обмежень на COVID-19 і рішенням Сполучених Штатів викупити нафту для своїх державних резервів, взяла гору над побоюваннями щодо глобальної рецесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 74 центи, або 0,9%, до 79,78 долара за барель до 04:58 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 75,03 долара за барель, що на 74 центи або 1% вище.

Обидва еталони впали більш ніж на 2 долари за барель минулої п'ятниці після яструбиних заяв центральних банків США та Європи про підвищення процентних ставок, що викликало побоювання щодо можливої рецесії.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти та другий споживач нафти, переживає першу з трьох очікуваних хвиль випадків COVID-19 після того, як Пекін послабив обмеження на пересування.

«Незважаючи на сплеск випадків COVID, оптимізм, що знову відкривається, і адаптивна політика покращують перспективи попиту на нафту», - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Раптове припинення Китаєм своєї політики «динамічного нуля» щодо COVID-19 вдихнуло нове життя в його хворий авіаційний сектор: середній попит на авіагас за два тижні підскочив на 75%, або майже на 170 000 барелів на день, за даними супутникової компанії Kayrros.

У п'ятницю новинне агентство Caixin повідомило, що Китай планує збільшити кількість рейсів з метою відновити до 6 січня середньодобовий обсяг пасажирських рейсів у країні до 70% рівня 2019 року.

«Ринок зосередиться на відновленні попиту в Китаї... загальний прогноз є позитивним, але шлях відновлення може бути повільним і тернистим, враховуючи серйозну ситуацію з COVID у найближчому майбутньому», - кажуть аналітики Haitong Futures.

Китай також пообіцяв зосередитися на стабілізації своєї економіки у розмірі 17 трлн доларів у 2023 році та активізувати коригування політики, щоб забезпечити досягнення ключових цілей, заявили його вищі керівники та політики на дводенній зустрічі за зачиненими дверима для визначення курсу економіки наступного року.

«Основними інструментами зростання будуть фіскальні стимули та стабільна грошово-кредитна політика. Ми очікуємо, що наступного року дефіцит бюджету становитиме близько 8% ВВП», - сказала Іріс Панг, головний економіст Великого Китаю в ING Bank.

Оголошення Міністерства енергетики США у п'ятницю про те, що воно розпочне викуп сирої нафти для Стратегічного нафтового резерву з постачанням у лютому наступного року, також підтримало перспективи підвищення цін.

Це буде перша закупівля Сполученими Штатами після цьогорічного рекордного випуску 180 мільйонів барелів із запасів.