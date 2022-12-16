Бензин: чому місцями сухо?

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи «А-95»

У кількох мережах зник бензин, і не тільки він. Зокрема це мережі «Укрнафта» і «БРСМ». Це насправді чимало, адже сумарно вони оперують майже 750 АЗС - понад 15% від загальної кількості. Тому не дивно, що на кілька годин зникає бензин і в деяких популярних мережах. Що відбувається?

Аналіз даних показує, що в грудні в Україну надходять рекордні обсяги імпорту й бензину, і ДП, які відчутно вищі від «гарячих» літніх місяців. Якщо без подробиць, то в грудні тижневі постачання бензину на 30%, а дизелю - на 25% вищі, ніж у попередні чотири місяці.

Ажіотажу немає, половина працюючих станцій стоять порожніми в очікуванні покупців. Отже, немає й системної проблеми. Йдеться про локальні обставини й факапи.

Після раптової «націоналізації» «Укрнафта» на початку листопада залишилась без постачальника пального - групи «Приват». Цим проблема не вичерпується - «приватівці» також забезпечували логістику, а для мережі з понад 500 АЗС це 80-100 машин. Станом на тиждень тому, зі слів нового голови компанії Сергія Корецького, в мережі працювало всього 20 АЗС, щоправда, частина була в ауті через відсутність генераторів. Він повідомив, що пальне шукають, сподіваються відновити продаж протягом тижня. Для бензовозів хочуть провести тендер на закупівлю.

За наявними даними, пилососили пальне з ринку й «приватівці».

Гадаю, не в останню чергу саме це, а не чинник блекауту й паніки спричинив дефіцит і підйом цін на гуртовому ринку наприкінці листопада.

«БРСМ». Оце справжня несподіванка. Навіть збірна Швейцарії у чвертьфіналі ЧС пропустила голів менше. Я спостерігаю за однією з їхніх станцій у Київській області, там бензину немає вже тиждень, три дні не було дизпального.

Нагадаю, що весь обсяг бензину «БРСМ» виробляє на своїх нафтобазах і міні-НПЗ - це навіть можна прочитати в документах у них на станціях (якщо уважно читати), у будь-якому разі паспортів на заводське пальне ви там не знайдете. Бензин виготовляють шляхом змішування прямогонного бензину з міні-НПЗ (до речі, влітку «БРСМ» придбала ще один «мінік»), заводського бензину, спирту й інших компонентів. Законодавством цього не заборонено, питання - у податках, але сьогодні не про це (хоча хто знає, можливо, податківці знову там щось заарештували?)

Судячи з того, що альтернативне пальне (так званий спиртовмісний бензин) на «БРСМ» є, то прямогон з біоетанолом є. Але з цих компонентів не зробиш нормального А-95, треба додавати заводський продукт.

Здається, хтось просто проґавив постачання. Хвиля несподіваного попиту після обстрілу 23 листопада вимила продукт із мережі, а купити новий виявилося проблематично. Представник мережі у коменті ЗМІ скаржиться на високі ціни в Європі...

Насправді наприкінці стресонули всі. З одного боку, черги з охочих долити 5 літрів до повного й генератори, з іншого - паралізований через очікування ембарго європейський ринок і знеструмлена митниця, а зараз ще й погода (до речі, черга на румунському кордоні в бік України станом на вчора була 17 км, за день рухалась на цілих 3 км. Колапс на трасах стався й у Польщі).

Та хтось має диверсифіковані й нерідко дорогі контракти, дбаючи про клієнтів і країну, а хтось намагається працювати день у день, щоб раптово не переплатити кількох доларів. Але цього разу не прокатило. Буває.

У будь-якому разі, постачання зараз дуже високі, тому передумов для бентеги немає. Щоправда, ціна на зовнішньому ринку за тиждень додала $100/т, але це дрібниці порівняно з повноцінним забезпеченням! Чи не так?