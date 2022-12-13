Нафта зростає, оскільки закритий трубопровід у США посилює невизначеність із поставками

Нафта продовжила зростання у вівторок, оскільки ключовий трубопровід, що доставляє ресурси до Сполучених Штатів, залишався закритим, що посилило побоювання щодо потенційного дефіциту пропозиції у найбільшому у світі споживачі нафти.

До 05:25 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,16 долара, або 1,5%, до 79,15 долара за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1, 05 доларів, або 1,4%, до 74,22 доларів.

Обидва еталони додали понад 2% попередньої сесії.

«Сира нафта зросла, оскільки проблеми з боку пропозиції компенсували побоювання щодо слабкішого попиту», - заявили аналітики ANZ Research Браян Мартін і Деніел Хайнс у записці для клієнтів у вівторок.

Стурбованість з приводу видобутку нафти в Росії виникла після того, як у п'ятницю президент росії путін заявив, що росія може скоротити видобуток.

Закриття трубопроводу Keystone Pipeline компанії TC Energy, яким щодня транспортується близько 620 000 барелів канадської нафти з Альберти до Сполучених Штатів, призвело до скорочення поставок і підвищення ймовірності того, що запаси в сховищі в Кушінгу скорочуються. Кушінг також є точкою доставки ф'ючерсних контрактів на нафту WTI.

Keystone залишається закритим з того часу, як 7 грудня в американському штаті Канзас надійшло повідомлення про витік 14 000 барелів. TC Energy не оприлюднила терміни перезапуску лінії, якою нафта доставляється на нафтопереробні заводи на Середньому Заході та узбережжі Мексиканської затоки.

Очікується, що закриття трубопроводу призведе до скорочення запасів сирої нафти у США. Семеро аналітиків, опитаних агентством Reuters, підрахували, що запаси в середньому скоротилися на 3,9 млн барелів за тиждень до 9 грудня.

Опитування було проведено напередодні звітів Американського інституту нафти у вівторок та Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, які мають бути опубліковані у середу.

Очікування, що ослаблення обмежень через COVID-19 у Китаї, другому за величиною споживачі нафти у світі, підвищить попит, також підтримали зростання нафтових цін.

Аналітики Bank of America заявили, що успішне відновлення економіки Китаю в поєднанні з «голубиним» поворотом Федеральної резервної системи США щодо підвищення відсоткових ставок може підвищити попит на паливо та підняти ціни на нафту марки Brent понад 90 доларів за барель.

Минулого тижня Китай скасував деякі зі своїх суворих обмежень на COVID, включаючи ослаблення вимог до тестування на COVID та припинення відстеження записів про поїздки людей для цілей COVID.

"Зняття обмежень сприятиме відновленню внутрішнього попиту на перевезення та поїздки", - вважають аналітики Haitong Futures.

Але вони також попередили, що зростання кількості випадків зараження COVID-19 у великих китайських містах, як і раніше, стримує ринкові настрої, і необхідні чіткіші сигнали про відновлення попиту, щоб надати солідну підтримку цінам на нафту.