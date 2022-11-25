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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, але побоювання щодо попиту в Китаї зберігаються

 

Ціни на нафту зросли в п'ятницю через слабку ринкову ліквідність, завершивши тиждень, відзначений побоюваннями з приводу попиту з боку Китаю та торгами щодо обмеження західних цін на російську нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,29 долара, або 1,5%, до 86,63 долара за барель о 10:24 за Грінвічем.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 1,56 долара, або 2%, до 79,50 долара за барель. У четвер не було розрахунків щодо WTI через свято Дня Подяки в США, і обсяги торгів залишалися низькими.

Обидва контракти, як і раніше, перебували на шляху до третього тижневого падіння поспіль після досягнення 10-місячного мінімуму цього тижня.

Структура ринку Brent припускає, що поточний попит є слабким, з беквордацією (backwardation), яка визначається тим, що ціни найближчого місяця торгуються вище контрактів з пізнішою поставкою, які ослабли на останніх сесіях.

Що стосується двомісячного спреду, то цього тижня структура Brent навіть ненадовго поринула у стан контанго (Contango), що вказує на надлишок пропозиції з короткостроковими контрактами на постачання нижче за пізніші постачання.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, у п'ятницю повідомив про новий щоденний рекорд зараження COVID-19, оскільки міста по всій країні продовжували вживати заходів щодо забезпечення мобільності та інших обмежень для боротьби зі спалахами.

Це починає позначатися на попиті на паливо, при цьому трафік знижується, а передбачуваний попит на нафту приблизно на 1 мільйон барелів на день нижче за середній.

Тим часом дипломати G7 та Євросоюзу обговорюють обмеження цін на російську нафту в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель, але угоди досі не досягнуто.

Ціль полягає в тому, щоб обмежити доходи для фінансування військового наступу Москви в Україні, не порушуючи світові ринки нафти, але запропонований рівень в цілому відповідає тому, що вже платять азійські покупці.

Очікується, що торги залишатимуться обережними напередодні угоди про цінову стелю, яка має набути чинності 5 грудня, коли набуде чинності заборона ЄС на російську нафту, та напередодні наступного засідання Організації країн-експортерів нафти та союзників. ОПЕК+, 4 грудня.
За матеріалами: investing.com
 

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