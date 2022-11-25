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Фактор генераторів: чи вистачить на всіх бензину і що буде з цінами на АЗС
22:50 24.11.2022 |
Протягом останнього тижня мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне. Це повна несподіванка, адже ринок було увійшов у "мертвий" сезон.
Зокрема, звертає на себе увагу збільшення продажу бензину. На відміну від дизпального, яке здебільшого споживає промисловість, - це суто автомобільне пальне для приватного транспорту. Саме це насамперед вказує на появу нового споживача - генераторів.
Власний досвід та досвід знайомих свідчить про те, що навіть за помірного використання генератора, витрати пального співставні з автомобілем. Тому кожен генератор можна вважати автомобілем у міському режимі, тобто 100-150 км на добу (із розрахунку до 10 л).
Але авто реєструються, а генератори - ні, тому їх кількість важко оцінити. А відповідно важко точно сказати, скільки додатково знадобиться пального.
Між іншим приблизні розрахунки свідчать про те, що зростання парку генераторів на 100 000 одиниць на місяць і навіть більше, ринок у змозі забезпечити. Такі обсяги були протестовані у найважчі місяці влітку, тому здолаємо й зараз.
Щодо цін
Несподіваний попит змусив окремі мережі підвищити ціни на 0,5-1 грн/л. Мена - збити або переорієнтувати попит, адже запасів під такі продажі трейдери не тримають (зберігати небезпечно, та й особливо немає де). Зараз мережі контрактують додаткові обсяги, вже відомо про "розконсервування" старих та не найвигідніших контрактів з віддаленими постачальниками.
У довгостроковій перспективі фактор "генераторного" попиту не має тиснути на ціни. Все буде залежати від зовнішньої кон'юнктури. Вона наразі є досить напруженою через очікування обмеження цін на російську нафту та ембарго на її імпорт, який набуває чинності з 5 грудня. Нагадаю, з 5 лютого стартує ембарго на нафтопродукти. Разом з тим ціна на нафту та нафтопродукти просідає, і ніхто не може сказати, чому та скільки це триватиме.
Європейці нервують, це помітно. Дефіциту на ринку начебто немає, але немає й вільних партій, коли наші імпортери мали з чого обирати та торгуватись. Цей ресурсний дискомфорт вже проявився у підвищенні тарифів на транспортування морем, а також поки що незначним зростанням спекулятивних націнок закордонними трейдерами.
Але, знову ж таки, ми це все вже проходили навесні. Зараз на нашому боці низький сезонний попит у Європі, новозбудована система нафтопродуктозабезпечення, втричі більший парк бензовозів та повністю мобілізований ринок (всі працюють на своїх місцях).
А головне - ми всі стали сильнішими.
Хотів наостанок закликати всіх бути ощадливими, але цінник на електрику з генераторів є найкращим запобіжником від зайвого споживання.
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