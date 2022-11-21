Ціни на нафту впали приблизно на 1 долар до майже 2-місячного мінімуму, оскільки побоювання щодо пропозиції послабшали

Ціни на нафту впали майже до двомісячного мінімуму в понеділок, знизившись приблизно на 1 долар за барель, оскільки побоювання щодо поставок відступили, а побоювання з приводу попиту на паливо з боку Китаю та зміцнення долара США чинили тиск на ціни.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 87 центів, або 1%, до 86,75 долара за барель на 04:36 за Грінвічем.

Грудневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) коштували 79,21 долара за барель, знизившись на 87 центів або 1,1%, напередодні закінчення терміну контракту в понеділок. Активніший січневий контракт востаннє подешевшав на 69 центів, або 0,9%, до 79,42 долара за барель.

Обидва зразки закрилися в п'ятницю на найнижчому рівні з 27 вересня, продовживши втрати вже другий тиждень: Brent впала на 9%, а WTI - на 10%.

"Крім ослаблення перспектив попиту через стримування Китаю антиковідними заходами, сьогоднішнє відновлення долара США також є ведмежим фактором для цін на нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

"Настрій на ризик стає крихким, оскільки всі останні економічні дані основних країн вказують на сценарій рецесії, особливо у Великій Британії та зоні євро", - сказала вона, додавши, що яструбині коментарі Федеральної резервної системи США минулого тижня також викликали побоювання з приводу економічної ситуації. в США. світогляд.

Число нових випадків захворювання COVID у Китаї залишалося близьким до квітневих піків, оскільки країна бореться зі спалахами по всій країні та у великих містах. Школи в районах Пекіна в понеділок примкнули до онлайн-класів після того, як чиновники попросили мешканців залишатися вдома через зростання кількості випадків захворювання.

Спред ф'ючерсів на сиру нафту марки Brent різко скоротився минулого тижня, тоді як WTI перейшла у стан контанго, відбиваючи побоювання щодо зниження пропозиції.

Тим часом обмежені запаси сирої нафти в Європі скоротилися, оскільки нафтопереробники накопичили запаси напередодні ембарго Європейського Союзу на російську нафту 5 грудня, що чинить тиск на фізичні ринки сирої нафти в Європі, Африці та США.

Глава ЄС з енергетичної політики повідомив агентству Рейтер, що ЄС очікує на завершення розробки своїх правил до моменту введення 5 грудня плану G7 з обмеження цін на російську нафту.

Аналітик RBC Capital Майк Тран сказав, що слабке закінчення грудневих контрактів на нафту WTI вказує на розпродаж на паперовому ринку, а не на реальну слабкість фізичного ринку.

«Брак світових запасів не підтримує традиційне обґрунтування контанго надлишків барелів», - сказав він у записці.

Він додав, що хоч індикатори спотового ринку Північного моря та Західної Африки далеко не сильні, вони також не вказують на ознаки лиха.

Ринки дизельного палива залишалися напруженими, оскільки Європа та Сполучені Штати конкурували за партії поставок. У той час як Китай майже подвоїв експорт дизельного палива в жовтні порівняно з минулим роком до 1,06 млн тонн, обсяг був значно нижчим від вересневих 1,73 млн тонн.

Попит у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, як і раніше, знижений через обмеження, пов'язані з COVID, в той час як очікування подальшого підвищення процентних ставок в інших країнах призвели до зростання курсу долара, що зробило товари, номіновані в доларах, дорожчими для інвесторів.