Зростання світових запасів нафти в 2022 р. демонструє чіткий перехід від дефіциту до надлишку - ОПЕК

Світові запаси нафти з початку цього року збільшилися на 158 млн. барелів - до 8,096 млрд. барелів на вересень 2022 року, йдеться в щомісячному звіті ОПЕК.

У цій оцінці враховуються три категорії запасів: запаси нафти країн ОЕСР і стратегічні запаси нафти (SPR), що публікуються; запаси нафти країн, які не входять до ОЕСР, значимість яких підвищилася через збільшення попиту на нафту, але щодо них немає регулярної оцінки; і нарешті - запаси нафти «в морі», обсяг якої останніми роками збільшився.

ОПЕК зазначає, що 2022 року комерційні запаси ОЕСР, запаси поза ОЕСР і нафта «в морі» продемонстрували зростання, тоді як SPR країн ОЕСР зареєстрували значне скорочення.

Так, комерційні запаси ОЕСР збільшилися на 98 млн барелів. Водночас запаси країн, що не входять в ОЕСР, і нафта «у морі» зросли на 111 млн бар. і 184 млн бар. відповідно. Навпаки, очікувалося, що SPR зафіксують значне вивільнення обсягом 236 млн бар. протягом перших трьох кварталів цього року, при цьому основна частина повинна була надійти з США, склавши запланованих 176 млн бар., за якими слідують європейські країни ОЕСР - близько 31 млн бар., а також країни ОЕСР Азійсько-Тихоокеанського регіону - 29 млн бар.. За оцінками, ці обсяги складаються з 208 млн барелів нафти і 28 млн барелів нафтопродуктів, зокрема бензину й середніх дистилятів. Країни МЕА для зниження цін на ринку оголошували про плани вивільнити 120 млн бар. нафти з SPR, з них 60 млн бар. - із SPR США, крім того, США окремо вивільняли 120 млн бар. запасів.

«У I кварталі 2022 року світові запаси нафти продовжили тенденцію до зниження, що спостерігається з кінця 2020 року, оскільки загальний попит на нафту випереджав світову пропозицію нафти на 0,3 млн б/д. Однак ця тенденція змінилася у II й III кварталах 2022 року, оскільки світова пропозиція нафти перевищила загальний попит на нафту на 0,2 млн барелів на добу і 1,1 млн барелів на добу відповідно. Це підкреслює очевидний перехід від дефіциту до профіциту щодо пропозиції нафти», - пише ОПЕК.

Таким чином, протягом перших трьох кварталів на світовому ринку спостерігався профіцит пропозиції нафти обсягом близько 0,3 млн б/д, і цей надлишок пропозиції було підтверджено низькими обсягами переробки сирої нафти, які є індикатором динаміки попиту на нафту.

«Падіння попиту на нафту сталося на тлі ослаблення економічної активності, викликаного зростанням інфляції, посиленням грошово-кредитної політики великими центральними банками, загостренням геополітичної напруженості, посиленням ринків праці й додатковими обмеженнями ланцюжка постачань. Значна невизначеність щодо світової економіки, яка супроводжується побоюваннями глобальної рецесії, сприяє ризику зниження зростання світового попиту на нафту. Крім того, сувора відданість Китаю «політиці нульового поширення COVID-19» посилює цю невизначеність, роблячи шлях відновлення країни ще більш непередбачуваним», - зазначають аналітики.

«Щоб усунути цю значну невизначеність і підвищену волатильність ринку, випереджаючі рішення ОПЕК+ продовжуватимуть сприяти стабільності глобального ринку нафти», - наголошується у звіті.