Ціни на нафту знижуються 9 листопада через збільшення запасів у США та занепокоєння Китаю з приводу COVID

Ціни на нафту в середу знизилися, оскільки галузеві дані показали, що запаси сирої нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, а також побоювання, що відновлення кількості випадків COVID-19 у Китаї, найбільшому імпортері, вплине на попит на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 44 центи, або 0,5%, до 94,92 долара за барель до 04:54 за Грінвічем, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 53 центи, або 0,6%, до 88,38 доларів за барель. Орієнтири впали приблизно на 3% у вівторок.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 5,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 4 листопада, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, тоді як сім аналітиків, опитаних Reuters, оцінили в середньому, що запаси сирої нафти збільшаться приблизно на 1,4 млн барелів.

Минулого тижня ринок покладав надії на те, що Китай може перейти до послаблення обмежень, пов'язаних із COVID, але на вихідних представники охорони здоров'я заявили, що дотримуватимуться свого підходу «динамічного очищення» до нових інфекцій.

Випадки COVID у Гуанчжоу та інших китайських містах різко зросли, а глобальний виробничий центр став найновішим епіцентром COVID у країні.

"Враховуючи, що цей наратив (відновлення відкриття Китаю) відсувається назад, у поєднанні зі значним зростанням даних про запаси в США, що передбачає зниження попиту в США, кризові бригади сьогодні вранці в Азії знову в повному складі", - Стівен Іннес, керуючий партнер. SPI Asset. Управління», - йдеться у повідомленні.

Аналітик CMC Markets Тіна Тенг сказала, що, незважаючи на обмежену пропозицію на фізичних ринках, уповільнення попиту в Китаї серйозно впливає на ринки ф'ючерсів на нафту.

Ще одним ведмежим сигналом стали дані API, які показали, що запаси бензину зросли приблизно на 2,6 млн. барелів, тоді як аналітики прогнозували скорочення на 1,1 млн. барелів.

Ринок чекатиме на офіційні дані про запаси в США від Управління енергетичної інформації, які мають бути опубліковані о 10:30 ранку за східним стандартним часом (15:30 за Грінвічем), щоб отримати подальше уявлення про попит у найбільшій економіці світу.

Тим часом проблеми з постачаннями залишаються, оскільки Європейський Союз заборонив постачання російської нафти, а Організація країн-експортерів нафти та її союзники, або ОПЕК+, скоротила видобуток.

ЄС заборонить імпорт російської нафти до 5 грудня та російських нафтопродуктів до 5 лютого у відповідь на вторгнення Росії до України.