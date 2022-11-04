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АНАЛІТИКА

Нафта 4 листопада дорожчає на тлі падіння долара, але побоювання щодо попиту стримують зростання

 

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, коли долар ослаб, але зростання було обмежене побоюваннями рецесії та новими побоюваннями, що спалахи COVID знизять попит на паливо в Китаї.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 65 центів, або на 0,7%, до 95,32 долара за барель о 01:55 за Грінвічем. Контракт мав закінчити тиждень зі зниженням лише на 0,5%.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 66 центів, або 0,8%, до $88,83 за барель, що означає щотижневий приріст контракту на 1%.

Обидва контракти впали на початку торгів, оскільки долар піднявся вище, а потім розгорнувся, коли індекс долара впав на 0,3% до 112,67. Більш слабкий долар підвищує попит на нафту, оскільки робить цей товар дешевшим для тих, хто тримає інші валюти.

Аналітики кажуть, що хоча побоювання з приводу попиту тиснуть на ринок, очікується, що пропозиція, як і раніше, буде обмеженою, що призведе до зниження цін на нафту, оскільки європейське ембарго на російську нафту починається 5 грудня, а запаси сирої нафти в США скорочуються.

"Ми поки не досягли рівнів, які спонукали б нафтових бугаїв визнати поразку", - зазначив у замітці Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Побоювання з приводу рецесії у Сполучених Штатах, найбільшому у світі споживачі нафти, посилилися у четвер після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що «дуже передчасно» думати про зупинення підвищення процентних ставок.

"Привид подальшого підвищення ставок послабив надії на підвищення попиту", - зазначають аналітики ANZ Research.

Крім того, Банк Англії попередив у четвер, що, на його думку, Великобританія вступила в рецесію, і економіка може не зростати ще два роки.

Аналітики ANZ вказали на ознаки зниження попиту в Європі та США, оскільки люди менше їздять і попередили про зниження продажів, що може знизити попит на дистилят для його постачання.

Наголосивши на занепокоєнні попитом, Саудівська Аравія знизила грудневі офіційні ціни продажу своєї флагманської нафти Arab Light в Азії на 40 центів до премії в 5,45 долара за барель порівняно із середньою ціною Омана/Дубай.

Скорочення збіглося з прогнозами торгових джерел, які були засновані на слабкому прогнозі китайського попиту.

Китай дотримувався своїх суворих обмежень щодо COVID-19, оскільки кількість випадків захворювання у четвер зросла до найвищого рівня із серпня. Раніше цього тижня інвестори вважали, що найбільший у світі імпортер нафти може рухатись у напрямку ослаблення обмежень для стимулювання економіки.
За матеріалами: investing.com
 

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