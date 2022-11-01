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АНАЛІТИКА

ОПЕК трохи знизила оцінку світового попиту на енергію до 2045р. - з 352 до 351 млн б/д

 

Світовий попит на енергію до 2045 року досягне 351 млн барелів нафтового еквівалента на добу, пише ОПЕК у своєму щорічному огляді.

Роком раніше аналітики організації висловили припущення, що ця цифра досягне 352 млн б/д. "Прогноз показує поступове довгострокове уповільнення зростання попиту на первинну енергію", - наголошують експерти.

Показник попиту на нафту зріс на 1,6 млн бне/д - 100,6 млн бне/д проти 99 млн бне/д у минулорічному прогнозі. Оцінка попиту на атомну енергію збільшилася до 23,3 млн бне/д (проти 22 млн бне/д). Також аналітики підвищили прогноз попиту на "інші відновлювані джерела енергії" - з 36,6 млн бне/д до 38,3 млн бне/д.

Щодо гідроенергетики прогноз трохи скоротився - до 10,4 млн бне/д (10,5 млн бне/д роком раніше), так само як і на газ - 85,3 млн бне/д проти торішньої оцінки в 85,7 млн бне/д . Оцінка потреби у вугіллі знизилася більш помірковано - 58,2 млн бне/д (61,3 млн бне/с роком раніше), як і в біопаливі - 34,9 млн бне/д (37 млн бне/д).

В результаті частка відповідних джерел з 2021 до 2045 року в енергобалансі зміниться: частка нафти знизиться з 30,9% до 28,7%, вугілля - з 26,1% до 16,6%, частка газу залишиться майже колишньою - 24,3% порівняно з 23,2%, частка атомної енергетики зросте з 5,3% до 6,6%, гідроенергетики - з 2,6% до 3%, біомаси - з 9,2% до 9,9%, "інших ВДЕ" - з 2,6% до 10,9%.

Згідно з прогнозом, попит на газ зросте з 66,4 млн бне/д у 2021 році до 85,3 млн бне/д у 2045 році. "Природний газ залишиться кращим паливом у довгостроковій перспективі, незважаючи на нинішні ринкові перекоси. Його довгостроковий потенціал ґрунтується на достатніх запасах і щодо низьких викидів CO2, тому багато країн мають намір збільшити частку газу у своєму енергетичному балансі", - висловлюють припущення експерти.

"Рушійною силою глобального попиту на енергію є країни, які не входять до ОЕСР, споживання в яких збільшиться майже на 68,9 млн бне/д у період до 2045 року. Лише на Індію припадає майже 28% цього зростання", - наголошують аналітики.

Водночас експерти прогнозують поступове зниження попиту на енергію в країнах ОЕСР через уповільнення економічного зростання, підвищення енергоефективності та часткове заміщення викопного палива ВДЕ. Загалом попит на енергію в країнах ОЕСР, за прогнозами, знизиться на 3,6 млн бне/д - зі 105,8 млн бне/д у 2021 році до 102,2 млн бне/д у 2045 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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