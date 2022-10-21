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Нафта стабілізувалася 21 жовтня, оскільки розмови про підвищення ставки суперечать надіям Китаю на попит
08:31 21.10.2022 |
Ціни на нафту в п'ятницю майже не змінилися, оскільки оптимізм щодо можливого зростання попиту на енергоносії в Китаї згас, а ринок зважив побоювання щодо різкої інфляції.
Ф'ючерси на нафту марки Brent втратили 12 центів і торгуються на рівні 92,26 долара за барель на 02:19 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 4 центи до 84,47 долара за барель.
Тижневий приріст цін на нафту марки Brent склав 0,7%, тоді як очікувалося, що WTI впаде на 1,3% після перенесення контрактів на найближчий місяць.
Щоб боротися з інфляцією, Федеральна резервна система США намагається уповільнити економіку та продовжить підвищувати свою короткострокову цільову ставку, заявив у четвер президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер.
"Оскільки кілька ключових членів ФРС по черзі виступали цього тижня зяструбиними заявами, виступаючи за ще більш високі відсоткові ставки, це притупило оптимізм у зв'язку зі зменшенням надій на послабшення карантину в Китаї", - сказав Стівен Іннес, керуючий директор SPI Asset Management.
«Усі сумують за зростанням сировинних товарів, викликаним відкриттям Китаю, але ми ще не досягли цього».
Пекін розглядає можливість скорочення періоду карантину для відвідувачів до семи днів із 10 днів, повідомило агентство Bloomberg у четвер із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. Офіційного підтвердження з Пекіна не надходило.
Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, цього року дотримувався суворих обмежень у зв'язку з COVID-19, що сильно вплинуло на ділову та економічну активність, знизивши попит на пальне.
Заборона Європейського союзу на російську нафту і нафтопродукти, що насувається, а також скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти і союзниками, включаючи Росію, відомою як ОПЕК+, нещодавно підтримали ціни.
ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 млн. барелів на добу на початку жовтня.
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