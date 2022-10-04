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Мінфін США підрахував вигоду від верхньої межі цін на російську нафту: економія $160 млрд на рік
15:37 04.10.2022 |
План країн Великої сімки (G7) з обмеження цін на російську нафту допоможе заощадити на імпорті енергоресурсів близько $160 млрд на рік для 50 найбільших країн, що розвиваються. Про це повідомляє FT із посиланням на підрахунки Міністерства фінансів США.
Видання зазначає, що США наполягає на тому, що встановлення верхньої межі цін на російську нафту стримуватиме витрати на енергоносії у всьому світі.
Оцінки Мінфіну США засновані на порівнянні потенційних наслідків для нафтового ринку внаслідок введення верхньої межі цін на імпорт російської нафти та наслідків введення нафтового ембарго, що не передбачає продажу нафти за ціною, нижчою за встановлену.
Такі підрахунки Мінфіну США були розроблені напередодні щорічних нарад МВФ та Світового банку, які заплановані на наступний тиждень, пише FT.
Західні союзники ще мають домовитися про рівень, на якому буде встановлено межу цін на російську нафту. Мінфін США не вказав, який рівень цін дозволить заощадити $160 млрд на рік.
Воллі Адейемо, заступник міністра фінансів, заявив минулого тижня CNBC, що він буде вищим за собівартість видобутку в Росії, щоб покарати Росію, водночас не спонукаючи російські нафтові компанії скорочувати постачання.
Однак на нафтовому ринку все ще існують сумніви щодо того, наскільки спрацює на практиці обмеження цін на російську нафту і як відреагує Росія.
Водночас у Мінфіні США наполягають, що країни мають значний стимул для отримання вигоди від обмеження цін на російські енергоресурси, включаючи таких покупців, як Китай та Індія.
Поки що Росії вдається перенаправляти свій нафтовий експорт з Європи до Азії, де її головними покупцями стали Китай, Індія та Туреччина.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що видобуток нафти в Росії різко скоротиться, тільки-но ембарго ЄС набуде повної сили. Це може призвести до зростання цін на енергоносії без обмеження цін на російську нафту, кажуть офіційні особи США.
У Мінфіні США запевняють, що верхня межа для ціни на російську нафту дозволить стабілізувати ціни на ринку. Представник Мінфіну зазначає, що вигоду від стабілізації на ринку енергоресурсів отримають країни, що розвиваються, яким зараз доводиться нести великі витрати на імпорт.
"Отже, з геополітичного погляду ми просто хотіли зробити кілька простих висновків про те, хто виграє, а хто програє внаслідок масових зупинок", - наголошується у звіті Мінфіну.
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