Нафта падає до 7-місячного мінімуму через побоювання відновлення попиту та очікування підвищення ставок

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у середу до найнижчого рівня з того часу, як Росія вдерлася в Україну, оскільки COVID-19 стримує найбільшого імпортера нафти (Китай), а очікування подальшого підвищення процентних ставок викликали побоювання щодо глобальної економічної рецесії та зниження попиту на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,35 долара, або 1,5%, до 91,48 долара за барель до 04:20 за Гринвічем після зниження на 3% на попередній сесії. Контракт досяг сесійного мінімуму в 91,35 долара, найнижчого рівня з 18 лютого.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 1,55 долара, або на 1,8%, до 85,33 долара. Орієнтир впав до сесійного мінімуму 85,17 долара, найнижчого рівня з 26 січня.

Нафта втратила сильні позиції у понеділок після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група, відома як ОПЕК+, вирішили скоротити видобуток на 100 000 барелів на добу у жовтні.

"Пом'якшити стрибок скорочення видобутку ОПЕК+ було не так вже й складно, враховуючи довгий список глобальних економічних проблем", - сказав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

«Незважаючи на деякі вищі, ніж очікувалося, дані щодо послуг у США, глобальне зростання виглядає не дуже добре, і це створює проблеми для цін на нафту».

Сильний долар США, агресивне підвищення ставок, стрибок прибутковості по облігаціях та уповільнення зростання в Китаї є факторами, що чинять тиск на ціни на нафту, вважає Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

"Короче кажучи, ринки нафтових ф'ючерсів оцінюють "стагфляцію" у світовій економіці", - додав Тен.

Сувора політика Китаю по боротьбі з COVID-19 тримає такі міста, як Ченду з населенням 21,2 мільйона людей, під замком, обмежуючи пересування людей і попит на нафту у другого за величиною споживача у світі.

Експорт та імпорт країни втратили динаміку в серпні, при цьому зростання суттєво не відповідало прогнозам. Імпорт сирої нафти у серпні впав на 9,4% порівняно з минулим роком, як показали митні дані у середу, оскільки перебої у роботі державних НПЗ та скорочення виробництва на незалежних заводах на тлі слабкої маржі обмежили закупівлі.

Інвестори також очікують на подальше підвищення відсоткових ставок для стримування інфляції. Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить ставки на засіданні у четвер. Після засідання ЄЦБ 21 вересня відбудеться засідання ФРС США.

Долар досяг 24-річного піку по відношенню до ієни і досяг нових максимумів по відношенню до австралійського та новозеландського доларів у середу після того, як економічні дані США зміцнили думку про те, що Федеральна резервна система продовжить агресивне посилення політики.

Проте деяку підтримку цін надали очікування скорочення запасів нафти у США.

Очікується, що запаси сирої нафти в США скорочуватимуться четвертий тиждень поспіль, скоротившись приблизно на 733 000 барелів за тиждень до 2 вересня, як показало попереднє опитування Reuters у вівторок.

Запаси сирої нафти в Стратегічному нафтовому резерві США (SPR) скоротилися на 7,5 млн. барелів за тиждень до 2 вересня до 442,5 млн. барелів, найнижчого рівня з листопада 1984 року, згідно з даними Міністерства енергетики.

Щотижневі звіти про запаси в США від Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації будуть опубліковані в середу та четвер відповідно, на день пізніше, ніж зазвичай, через святковий день у понеділок.