Фінансові новини
- |
- 07.09.22
- |
- 09:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта падає до 7-місячного мінімуму через побоювання відновлення попиту та очікування підвищення ставок
08:30 07.09.2022 |
Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у середу до найнижчого рівня з того часу, як Росія вдерлася в Україну, оскільки COVID-19 стримує найбільшого імпортера нафти (Китай), а очікування подальшого підвищення процентних ставок викликали побоювання щодо глобальної економічної рецесії та зниження попиту на пальне.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,35 долара, або 1,5%, до 91,48 долара за барель до 04:20 за Гринвічем після зниження на 3% на попередній сесії. Контракт досяг сесійного мінімуму в 91,35 долара, найнижчого рівня з 18 лютого.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 1,55 долара, або на 1,8%, до 85,33 долара. Орієнтир впав до сесійного мінімуму 85,17 долара, найнижчого рівня з 26 січня.
Нафта втратила сильні позиції у понеділок після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група, відома як ОПЕК+, вирішили скоротити видобуток на 100 000 барелів на добу у жовтні.
"Пом'якшити стрибок скорочення видобутку ОПЕК+ було не так вже й складно, враховуючи довгий список глобальних економічних проблем", - сказав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.
«Незважаючи на деякі вищі, ніж очікувалося, дані щодо послуг у США, глобальне зростання виглядає не дуже добре, і це створює проблеми для цін на нафту».
Сильний долар США, агресивне підвищення ставок, стрибок прибутковості по облігаціях та уповільнення зростання в Китаї є факторами, що чинять тиск на ціни на нафту, вважає Тіна Тен, аналітик CMC Markets.
"Короче кажучи, ринки нафтових ф'ючерсів оцінюють "стагфляцію" у світовій економіці", - додав Тен.
Сувора політика Китаю по боротьбі з COVID-19 тримає такі міста, як Ченду з населенням 21,2 мільйона людей, під замком, обмежуючи пересування людей і попит на нафту у другого за величиною споживача у світі.
Експорт та імпорт країни втратили динаміку в серпні, при цьому зростання суттєво не відповідало прогнозам. Імпорт сирої нафти у серпні впав на 9,4% порівняно з минулим роком, як показали митні дані у середу, оскільки перебої у роботі державних НПЗ та скорочення виробництва на незалежних заводах на тлі слабкої маржі обмежили закупівлі.
Інвестори також очікують на подальше підвищення відсоткових ставок для стримування інфляції. Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить ставки на засіданні у четвер. Після засідання ЄЦБ 21 вересня відбудеться засідання ФРС США.
Долар досяг 24-річного піку по відношенню до ієни і досяг нових максимумів по відношенню до австралійського та новозеландського доларів у середу після того, як економічні дані США зміцнили думку про те, що Федеральна резервна система продовжить агресивне посилення політики.
Проте деяку підтримку цін надали очікування скорочення запасів нафти у США.
Очікується, що запаси сирої нафти в США скорочуватимуться четвертий тиждень поспіль, скоротившись приблизно на 733 000 барелів за тиждень до 2 вересня, як показало попереднє опитування Reuters у вівторок.
Запаси сирої нафти в Стратегічному нафтовому резерві США (SPR) скоротилися на 7,5 млн. барелів за тиждень до 2 вересня до 442,5 млн. барелів, найнижчого рівня з листопада 1984 року, згідно з даними Міністерства енергетики.
Щотижневі звіти про запаси в США від Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації будуть опубліковані в середу та четвер відповідно, на день пізніше, ніж зазвичай, через святковий день у понеділок.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
ТОП-НОВИНИ
|Закон про медіа та «русскій мір». Яку нову місію вигадала Банкова для Арестовича
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ринок автогазу продовжує заливатися ресурсом
|Уряд з 1 жовтня збільшить компенсації по програмі «Прихисток» для переселенців
|Зеленський зреагував на пропозицію Гроссі створити зону захисту на ЗАЕС
|Нафта падає до 7-місячного мінімуму через побоювання відновлення попиту та очікування підвищення ставок
|Навколо ЗАЕС терміново необхідна зона ядерної безпеки. Але це не демілітаризація, - Гроссі
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
Бізнес
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії