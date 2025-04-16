Рада ухвалила в 1-му читанні законопроєкт про фінансову та кадрову автономію профосвіти

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу ухвалила в цілому урядовий проєкт закону (№13107-д) про професійну освіту, який дасть змогу закладам освіти функціонувати як некомерційним товариствам, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм.

За його словами, рішення підтримали 264 парламентарії.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства освіти України, проєкт закону дасть змогу закладам освіти функціонувати як некомерційним товариствам, що передбачає можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Заклади освіти отримуватимуть кошти від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним.

Передбачено, що наглядові ради стануть реальним органом управління закладу освіти, як у бізнесі: вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план. До складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, тож бізнес отримає реальний вплив.

Крім того, запускається новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств, як це працює в ЄС. Для популяризації поєднання роботи з навчанням створюватиметься "студентський трудовий договір".

Передбачається, що Мініосвіти не буде затверджувати стандарти освіти для кожної професії, а заклади розроблятимуть освітні програми разом із бізнесом, змінювати та затверджувати їх буде наглядова рада.

"Переходимо на кредитно-модульну систему, щоб простіше зараховувати результати навчання, зокрема, здобуті неформально або під час переходу до іншого закладу", - пояснюють в Міносвіти.

Планується також зменшити рівень бюрократії: заклади отримають спрощену систему ліцензування, зникне важкий бюрократичний процес атестації закладів профосвіти. Замість складних процедур буде наявний фокус на партнерства, оновлення освітніх програм та участь у міжнародних проєктах.

Проєкт закону змінить "бренд професійної освіти": замість "ПТУ", "ВПУ" та інших застарілих абревіатур залишаться професійні коледжі та навчальні центри. Учні в такому разі стануть студентами, слухачами або курсантами і теж можуть мати академічну відпустку.

"Наступний етап - підготовка законопроєкту до другого читання з урахуванням отриманих пропозицій та розроблення підзаконних актів. Робота триває", - додали в міністерстві.