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АНАЛІТИКА

ВР ухвалила закон про працевлаштування осіб з інвалідністю

12:15 15.01.2025 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні в середу підтримала законопроєкт №5344-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю".

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі, за підтримку законопроєкту в другому читанні проголосували 228 парламентаріїв. Він назвав його "дуже важливою реформою".

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується запровадження сплати цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування. Внесок передбачається в меншому розмірі порівняно з розміром адміністративно-господарських санкцій, але обов'язок щодо його сплати встановлюється для всіх категорій роботодавців як приватного, так і публічного сектору.

Розширюються категорії підприємств, які можуть використовувати фінансову підтримку для працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом створення підприємств трудової інтеграції та підприємств захищеного працевлаштування. Статус підприємства трудової інтеграції може набути будь-яке підприємство за умови відповідності певним критеріям.

Законопроєктом закріплюється можливість заснування підприємств захищеного працевлаштування, що матимуть на меті не отримання прибутку, а забезпечення працевлаштування осіб з важкими формами обмежень функціонування. У проєкті встановлюється однакове законодавче зобов'язання з працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавців приватного та публічного секторів.

Як повідомлялося, законопроєкт покликаний створити нові можливості для працевлаштування осіб з інвалідністю. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, він "покликаний збільшити інклюзію в суспільстві, зробити умови рівними для всіх". "Тому що сьогодні ситуація, коли - переважно в приватному бізнесі - діє квота для працевлаштування людей з інвалідністю. І якщо вона не виконана, приватний сектор сплачує раз на рік так звану адміністративну господарську санкцію. І вже є багато випадків її обходу й несплати, роботодавці бояться працевлаштовувати людей з інвалідністю, тому що не знають, як це робити, немає системного супроводу й допомоги, щоб адаптувати таку людину в колективі", - сказала вона.

Законопроєкт було внесено 18 листопада 2022 року та прийнято за основу ще 30 травня 2023 року. Ініціативу ухвалено в межах зобов'язань України у сфері європейської інтеграції та права ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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