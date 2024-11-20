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Рада ухвалила в 1-му читанні законопроєкт про захист прав добросовісного набувача

13:22 20.11.2024 |

Право

 

Верховна Рада в середу ухвалила в першому читанні за основу законопроєкт №12089 про посилення захисту прав добросовісного набувача, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Згідно з опублікованою ним інформацією, таке рішення підтримали 246 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

У пояснювальній записці до документа, опублікованій на сайті ВР, пояснюється: його метою є вдосконалення правозастосування у правовідносинах щодо витребування майна у добросовісного набувача через чітке розмежування віндикаційного та негаторного позовів та можливості їхнього заявлення, розв'язання питання компенсації добросовісному набувачу під час витребування майна на користь держави чи територіальної громади та наступне відшкодування шкоди коштом винних осіб на користь держави чи територіальної громади.

Крім того, законопроєкт націлений на посилення правових засад захисту прав та інтересів добросовісного набувача в разі вибуття майна з власності держави або територіальної громади.

"(Законопроєкт - ІФ-У) передбачає обмеження для держави, громади строку на звернення до суду з позовом про оскарження судових рішень, про які не знала держава і громада як власники землі", - додав Железняк.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєкт встановлює 10-річний термін для оскарження неправомірного набуття власності, що значно перевищує стандартну позовну давність у три роки і дає правоохоронцям достатньо часу для перевірки законності придбання.

Крім того, передбачається відповідальність держорганів та органів місцевого самоврядування за виділення земель. Вони будуть зобов'язані забезпечити компенсацію ринкової вартості майна, а позови можуть бути спрямовані на конкретних осіб, які ухвалювали незаконні рішення.

Водночас законопроєкт не поширюється на об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні землі, об'єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду і не стосується шахрайських схем або тих, хто знав про недобросовісність підстав придбання власності.

Згідно з інформацією на сайті ВР, законопроєкт було зареєстровано в Раді 3 жовтня 2024 року. Його ініціаторами є Ігор Фріс (партія "Слуга народу"), Тарас Батенко (фракція "За майбутнє"), Галина Янченко, Сергій Бунін, Валерій Божик, Олена Копанчук, Олена Лис, Сергій Демченко, Михайло Лаба, Володимир Ватрас, Павло Фролов, Олександр Бакумов, Олександр Горобець, Сергій Швець, Арсеній Пушкаренко, Валерій Зуб, (усі - фракція "Слуга народу"), Анатолій Гунько (член депутатської групи "Відновлення України"), а також Микола Тищенко.

Днем раніше Спілка українських підприємців (СУП) закликала ВР ухвалити зазначений законопроєкт. У СУП зазначили, що проєкт закону важливий для захисту прав добросовісних набувачів, враховуючи бізнес, від зловживань правоохоронної системи, яка часто ставить під сумнів угоди з придбання землі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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