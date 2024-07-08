ЄБА вказала на недопрацювання в ухваленому законопроєкті про підакцизну продукцію К

Багато пропозицій бізнесу під час ухвалення закону про підакцизну продукцію було враховано, проте кілька залишилося поза належною увагою, тому Європейська бізнес асоціація (ЄБА) стежитиме за діяльністю контролювальних органів та інформуватиме громадськість і владу за наявності зловживань, заявила асоціація.

ЄБА нагадала про ухвалений Верховною Радою 18 червня 2024 року законопроєкт №10346 "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального". Експерти асоціації брали участь у розробці цього документа, більша частина їхніх пропозицій була включена в документ.

Йдеться, зокрема, про спрощення процедури отримання ліцензій, перехід на електронну форму ліцензій, запровадження безстрокових ліцензій, цифровізацію процесу реєстрації місць зберігання, скасування права місцевих органів влади встановлювати обмеження часу реалізації слабоалкогольних та алкогольних напоїв, запровадження блокування вебсайтів, через які здійснюється нелегальна торгівля підакцизними товарами, створення передумов боротьби з нелегальним виробництвом і торгівлею тютюновими виробами.

Водночас ЄБА вказала, що низку пропозицій не було враховано. Зокрема, бізнес занепокоєний підставами для анулювання ліцензії. У компаній є побоювання, що включення до таких підстав продажу ліцензіатом алкоголю з пошкодженою або відсутньою маркою акцизного податку навіть на одній пляшці, встановлення контролюючими органами факту відсутності ліцензіата за місцезнаходженням, недопуск їх до перевірки може потенційно використовуватися для тиску на легальних операторів ринку.

"Наявність у законі 45 підстав для припинення дії ліцензії вже є ризиковим фактором і надає податковим органам досить широкі повноваження, а в комплексі з нормами щодо запропонованого механізму оскарження рішень щодо припинення дії ліцензії (точніше відсутності такого механізму), вчасно поновити порушене право й уникнути багатомільйонної шкоди для суб'єктів господарювання, фактично, не вбачається можливим", - наголосили в ЄБА.

На думку бізнесу, це може стати інструментом для надмірного тиску з боку держави та надання податковим органам надмірно широких повноважень без надання гарантій захисту учасникам ринку від таких зловживань. Адже оскарження дій податкових органів у суді не зупиняє їхнє рішення про анулювання ліцензії та призводить до надмірних витрат підприємств.

Учасники асоціації також висловили занепокоєння у зв'язку з функціями та реалізацією завдань представником органу контролю на виробництвах тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Зокрема, згідно з положеннями ст. 20 закону запроваджується контроль представником контролювального органу за отриманням тютюнової сировини, її відпуском, зберіганням, переробкою, дотриманням норм витрат; обліком, зберіганням і використанням марок акцизного податку та маркування продукції; надходженням сировини; складанням електронних документів в електронній системі.

"Відсутність чітко визначених законом повноважень та дій представника органу контролю може мати негативний вплив на безпосередні виробничі процеси та створює умови для зловживання представником органу контролю своїми повноваженнями. Втручання у налагоджені виробничі процеси призведе до незапланованих зупинок виробництва, зменшення обсягів виробництва готової продукції та, відповідно, податкових надходжень", - переконані в ЄБА.

Експерти асоціації нагадали, що раніше попереджали про можливі зловживання під час включення до законопроєкту цих норм, пообіцяли слідкувати за роботою органів контролю та інформувати за наявності зловживань.