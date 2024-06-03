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АНАЛІТИКА

ЄБА закликала нардепів пом'якшити законопроєкт про реформу промислового забруднення

12:38 03.06.2024 |

Право

 

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до народних депутатів із проханням скасувати тимчасові обмеження на сім років для впровадження найкращих доступних технологій і методів управління (ЛДТМ) на наявних підприємствах, а також збільшити можливий кінцевий термін для виведення установки з експлуатації до 15 років.

Згідно з інформацією на сайті ЄБА, йдеться про необхідність перегляду ухваленого раніше за основу законопроєкту №6004-д "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля", який згідно з Планом України щодо Ukraine Facility має бути остаточно затверджений у третьому кварталі цього року.

"ЄБА протягом останніх років активно співпрацювала з розробниками законопроєкту №6004-д і вдячна за врахування більшості зауважень і пропозицій. Водночас передбаченого в законопроєкті №6004-д максимально можливого строку переходу на нові екологічні стандарти - 7 років - для наявних установок на підприємствах недостатньо", - зазначили в асоціації.

Документ покликаний імплементувати Директиву 2010/75/ЄС щодо промислових викидів, він стосується підприємств енергетичної, металургійної, цементної, нафтогазової, целюлозно-паперової, хімічної та інших галузей промисловості та передбачає перехід на єдиний дозвільний документ, що має скасувати необхідність отримання окремих дозволів на викиди забруднювальних речовин у повітря, спецводокористування та операції з обробки відходів (інтегрований дозвіл), а також створення юридичного підґрунтя для запровадження висновків ЛДТМ.

У ЄБА наголосили, що ЄС у 2000-2022 роках видав європейським підприємствам щонайменше EUR803,5 млрд держдопомоги зі структурних фондів (гранти, низьковідсоткові кредити та довгострокові позики, податкові пільги тощо) на заходи з охорони довкілля й енергоефективності з огляду на запровадження ЛДТМ та перехід на нові екологічні вимоги, з них майже EUR200 млрд лише у 2021-2022 роках.

"Вітчизняні компанії не мають доступу до державної підтримки для екомодернізації промисловості ні на рівні України, ні як кандидат у члени ЄС. Безумовно, бізнес розуміє непросту ситуацію, яка є в контексті фінансування, проте все ж таки варто на цю ситуацію зважати і запроваджуючи певні правила та регуляції для бізнесу", - додали в ЄБА.

Тож, вважають у ЄБА, з огляду на військову агресію з боку РФ, посилення мобілізації, а також невизначеність перспектив доступу до джерел фінансування заходів із модернізації виробництв, імовірно, переважна частина підприємств не зможуть модернізуватися протягом семи років і змушені будуть припинити діяльність або зупинити старі потужності та побудувати нові. Для цього в законопроєкті №6004-д встановлено 10 років для виведення таких установок з ладу.

Водночас, за умови закриття підприємств або зупинки старих потужностей, які часто є містоутворювальними для окремих населених пунктів, важливо, щоб термін виведення з експлуатації враховував необхідність вирішення соціально-економічних проблем, які можуть виникнути, наголошують в асоціації.

Як повідомлялося, необхідність реформи промислового забруднення визначена на рівні Угоди про асоціацію з ЄС, а також входить до переліку дев'яти екологічних пріоритетів у Національному плані відновлення України після війни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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