Петиція до Кабміну із закликом залишити український дубляж у кінотеатрах набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом залишити український дубляж у кінотеатрах набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, ця петиція була подана 3 липня і станом на 12 липня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Згідно зі статтею 9, пунктом 4 законопроєкту №9432 про застосування англійської мови в Україні, фільми, оригінальною мовою яких є англійська, демонструватимуться в кінотеатрах оригінальною мовою з українськими субтитрами. Прошу переглянути саме цей пункт і внести зміни до законопроєкту. Адже український дубляж, окрім того, що має багато фанатів, виконує важливу функцію - сприяє українізації. За відсутності українського дубляжу, український глядач може піти переглядати фільм у російському дубляжі (при цифровому релізі)", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з чим, автор петиції пропонує не ліквідувати український дубляж повністю, а лише збільшити кількість сеансів фільмів в оригіналі з субтитрами, "щоб у людей був вибір".

Крім того, наразі петиція до президента із закликом залишити дубляж українською мовою в кінотеатрах за кілька днів також зібрала 25 тис. голосів.

Як повідомлялося, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самого закону, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською за чотири роки після припинення воєнного стану. Серед іншого, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Громадянська спільнота "Мова об'єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно та телебачення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою, крім державної, є порушенням його прав.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що розважальний контент іноземною мовою - дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що впроваджуючи стратегію використання англійської мови, Україна відкриває для себе світовий простір, набагато ширший за "русскій мір".

Зі свого боку заступниця комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що цей законопроєкт планують доопрацювати, зокрема щодо питань, пов'язаних із кінематографом і дубляжем фільмів.