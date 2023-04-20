ВР пропонують уточнити положення конкурсного відбору кандидатів у судді КС з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді уточнити окремі положення щодо проведення конкурсного відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду (КС) з урахуванням рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

Відповідний законопроєкт № 9225 зареєстровано в парламенті 19 квітня.

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25.01.23 Венеціанська комісія відмовилася від участі у відборі суддів КС до виконання двох рекомендацій щодо закону про його реформу

Венеціанська комісія оприлюднила оновлені висновки щодо законопроєкту, в яких порекомендувала внести низку змін до законопроєкту: збільшити кількість членів Дорадчої групи до семи осіб та зробити рішення групи обов'язковими для виконання.



Згідно з документом, Верховному Суду як суду першої інстанції будуть підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів призначення суддів КС у процесі конкурсного відбору кандидатів на ці посади.

Законопроєкт пропонує збільшити до 30 днів строки подання документів для осіб, які претендують на участь у конкурсному відборі. Водночас особи, які відповідають вимогам, але не надали всіх необхідних документів або подали їх із помилками та неточностями, зможуть подати або виправити їх протягом додаткового строку.

Проєкт закону визначає, що в період дії воєнного стану щодо осіб, які претендують на посаду судді, судді КС, члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, проводяться спеціальні перевірки, передбачені законами "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади".

Нардепи пропонують також передбачити, що кандидати, які отримали від Дорадчої групи експертів оцінку "не відповідає" за критерієм професійних якостей, припиняють участь у конкурсі. Водночас оцінка "відповідає" стосуватиметься кандидатів, які отримали п'ять голосів "за" від членів Дорадчої групи, а оцінка "не відповідає" - тих, хто отримає чотири голоси "за" і менше.

Законопроєкт встановлює, що протягом перехідного періоду відбору рішення з процедурного чи організаційного питання або рішення щодо оцінки відповідності будь-кого з кандидатів за критерієм високих моральних якостей Дорадча група ухвалює щонайменше чотирма голосами її членів, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями або Венеціанською комісією. У разі рівного розподілу голосів матимуть перевагу три голоси членів групи, з яких принаймні два голоси належать міжнародним експертам.

Парламентарії вважають за необхідне визначити, що питання відводів/самовідводів можуть розглядати не пізніше за початок проведення Дорадчою групою співбесід з усіма кандидатами на посаду судді КС, а також передбачити для кожного члена Дорадчої групи заступника, який міг би його замінювати у випадках відведення/самовідведення або дострокового припинення повноважень.

Законопроєкт пропонує уточнити, що в протоколах Дорадчої групи експертів мають бути зазначені результати поіменного голосування всіх членів, та забезпечити, що кожний її член має право письмово викласти мотиви свого голосування, які оприлюднюватимуть на офіційному вебсайті КС і долучатимуть як додатки до такого рішення Дорадчої групи.

Законодавча ініціатива передбачає збільшення до 180 днів строків для призначення осіб до першого складу Дорадчої групи експертів.

Ухвалення та імплементація законодавства про порядок добору суддів КС є однією з семи рекомендацій Європейської комісії, які Україна отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в Євросоюзі.

Співавторами законопроєкту є члени фракції "Слуга народу", зокрема Денис Маслов, Володимир Ватрас, Микола Стефанчук.