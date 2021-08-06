Хуже, но не катастрофично: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС

Сергій Сидоренко / Європейська правда

У середу Європейська комісія оприлюднила моніторинговий звіт щодо дотримання критеріїв безвізового режиму в рамках так званого "механізму призупинення безвізу".

Нехай вас не лякає ця "страшна" назва. Цей документ стосується не лише України - він охоплює дев'ять держав-сусідів ЄС, які свого часу отримали право безвізового в'їзду до Євросоюзу для своїх громадян. Звіти за цим механізмом Брюссель публікує раз на рік з 2018 року, і жодного разу він не містив рекомендації про те, щоби забрати у когось безвіз чи обмежити його дію - але така можливість у ЄС справді є, якщо якась з держав (включаючи Україну) демонструє відкат у реформах, якщо Євросоюз фіксує наплив мігрантів або ж якщо з'являються проблеми з паспортами подорожуючих.

І саме з останнім цього року виникли проблеми. ЄС заявив, що чекає від України анулювання тисяч паспортів, виданих нашим громадянам.

А найдивнішим у цій історії є те, що така вимога з'явилася у документі Євросоюзу без жодних реальних підстав.

Пояснюємо, що відбувається та чим це загрожує Україні та нашому безвізу.





Європа проти другого паспорта

Почнемо з найголовнішого. "Європейська правда" коротко вже повідомляла, що ЄС очікує від Києва скасування практики видачі своїм громадянам двох паспортів для виїзду за кордон.

Ця практика - не нова. Навіть у старі часи, коли паспорти були небіометричними, кожен громадянин України мав можливість отримати два паспорти - достатньо було просто написати заяву, що це потрібно по роботі, без жодних доказів (автор цих рядків мав такий досвід). Згодом цю паперову тяганину прибрали, і вже кілька років можна отримати другий біометричний паспорт без жодних перепон.

Бо це справді зручно.

Але ЄС вирішив поставити на такій практиці хрест.

У цьогорічний звіт Європейської комісії про механізм призупинення безвізу в переліку завдань, виконання яких ЄС чекає від України, під номером 2 записано, що Київ має "скасувати можливість для громадян України мати більше одного дійсного паспорта, припинити видачу громадянам таких "додаткових" паспортів та скасувати чинність тих, які були видані".

Звісно, ЄС не може "змусити" чи "наказати" іншій державі змінити своє законодавство, тому формально це прописане як "рекомендація Україні". Однак формулювання - досить чітке. Нас просять навіть не розглянути можливість, а зробити це. Крім того, важливо, що ця рекомендація пролунала саме у звіті за механізмом призупинення. Це означає, що ЄС щороку перевірятиме, чи Україна виконала цю рекомендацію. І якщо ні - дорікатиме цим Києву та додасть "ще один хрестик" до переліку "проблем", які матимуть вагу в разі, якщо одного дня дійде до розгляду питання про збереження чи обмеження безвізу для тієї чи іншої держави.

А тепер добра новина: Україна не планує виконувати прохання Брюсселя.

З того, що ми чули від представників влади, там вважають докір Євросоюзу необґрунтованим. "Європейська правда" вважає так само і доведе це. Але спершу пояснимо, чим зашкодило би Україні втілення європейської вимоги.

Навіщо потрібні два паспорти?

Уряд не публікує кількість українців, які мають на руках два чинних паспорти, але це - велика цифра, що обраховується у десятках чи сотнях тисяч людей. Всього з 2015 року виготовлено понад 17 млн паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

А отже, якби уряд вирішив виконати забаганку ЄС і оголосив "дублюючі" паспорти недійсними, це вплинуло би на дуже багатьох українців. А для декого вилилося би у втрати серйозної суми грошей та значного часу, адже в одному або обох паспортах можуть бути відкриті візи, які так само втратили би чинність разом із паспортом.

Власне, саме для подання на візу часто потрібен другий паспорт. Приміром, якщо ви зібралися до Британії, то оформлення візи, якщо не пощастить, може забрати понад місяць, а деяких специфічних віз треба чекати кілька місяців. На цей час ви стаєте "невиїзними" і можете пропустити термінове відрядження, якщо не маєте іншого паспорта.

Також оформлення паспортів справді необхідне, коли є потреба подорожувати до ворогуючих держав. Маєте у паспорті штамп про подорож до Ізраїлю? Тоді вам можуть відмовити у в'їзді до Саудівської Аравії, Лівану та низки інших держав регіону. Відвідували Вірменію у справах? Чекайте на проблеми під час в'їзду до Азербайджану.

Саме тому можливість отримувати два паспорти мають громадяни переважної більшості країн світу. В тому числі громадяни Євросоюзу, а також громадяни інших держав, що охоплені безвізовим звітом Євросоюзу - тієї ж Молдови. Однак дивну "рекомендацію" Єврокомісія висунула лише Україні .

Покарання на вимогу Польщі

Для українського уряду "вказівка" з Брюсселя стала несподіванкою. Максим Соколюк, очільник Державної міграційної служби, яка є відповідальною за видачу біометричних документів, в коментарі ЄвроПравді заявив, що Брюссель навіть не натякав, що бачить тут проблему.

"Точніше, роки 3 тому Словаччина та Угорщина справді піднімали цю тему - мовляв, як нам відрізняти українців, які мають два паспорти. Але ми дали чітке пояснення, яке ЄС задовольнило. І я був дуже здивований побачити те саме "звинувачення" у звіті Єврокомісії, хоча перед тим не було спроб отримати наші коментарі щодо цих претензій", - розповів Соколюк.

Як з'ясувалося, ініціатором абсурдної вимоги на адресу Києва стала Польща. Інформація про це є у робочому документі ЄК (staff working document), який Брюссель публікує разом зі "звітом про призупинення безвізу".

"Польща повідомила (Єврокомісію), що українська влада видавала одночасно два або три біометричних паспорти деяким своїм громадянам, що на практиці може призвести до того, що відповідні громадяни України перебуватимуть (на території ЄС) понад 90 днів протягом 180-денного періоду". У самому "безвізому звіті" уточнюється, що ці декілька паспортів (2 або 3) були одночасно чинними та отриманими законно - тобто не йдеться про підробку. І саме тому Брюссель попросив Україну анулювати вже видані паспорти.

А тепер найцікавіше: Польща, так само як і решта (або, принаймні, переважна більшість) країн ЄС сама дозволяє своїм громадянам мати по два паспорти! Єдина відмінність у тому, що ці паспорти мають обмежений термін дії, два роки. Однак це не завадило Варшаві ініціювати дивну вимогу на адресу Києва.

Та давайте розберемося, чому вона виникла.

Українці, справді можуть використати систему з двома паспортами, щоби обійти європейські міграційні вимоги.

За правилами безвізу українці можуть перебувати в ЄС не більше 90 днів на 180 днів - тобто пробувши там три місяці, треба на 3 наступних повернутися додому. Але ж можна поїхати до Польщі на 90 днів, попрацювати там "по безвізу", повернутися до України - і знову поїхати на ще 90 днів з новим паспортом, видавши з себе "іншу людину".

Немає сумніву, що такі порушники були серед українських подорожуючих.

В ДМС на це відповідають, що ЄС має всі можливості карати таких порушників. Але ж навіщо карати також інших, законослухняних українців?!

"Для прикордонника ЄС немає проблеми рахувати 90-денний період, якщо він має дані про в'їзди та виїзди громадянина України за різними паспортами. Ми, ще коли розробляли паспорти, передбачили це: в українському паспорті є номер запису в держреєстрі, закріплений за людиною. І навіть якщо людина змінить своє ім'я та прізвище, зробить новий паспорт тощо - цей номер лишиться незмінним", - пояснює Соколюк.

І справді - якщо маєте два паспорти, можете переконатися в цьому - машинозчитувана зона біометричних паспортів містить спільний номер, який свідчить, що це документ однієї людини.

Тому схоже, що реальна причина претензій - інша. Поляки спробували перекласти на Київ вирішення проблеми, яку створив для себе сам Євросоюз!

"ЄвроПравда" вже розповідала, що ЄС готується змінити правила перетину кордону для безвізових держав. Для цього одночасно будуть запущені дві системи - ETIAS та EES. Їхній запуск був спершу запланований на 2020 рік, але багаторазово переносився. Востаннє його змістили пару місяців тому, тепер - на "кінець 2022 року". І доки ці системи не запрацюють, польські прикордонники справді не бачать дані про в'їзди іноземців до Шенгенської зони через інші держави! Тому хтось у Варшаві та Брюсселі, схоже, вирішив перекласти свої проблеми на Україну та українців.

Однак це - не аргумент. Тому Київ повинен чітко вимагати, щоби ЄК зняла цю абсурдну претензію з переліку "рекомендацій" у рамках призупинення безвізу.

Це, втім, не вирішує інших проблем, які прозвучали на нашу адресу в "безвізовому звіті".

Корупція проти безвізу

Ми вже згадували про те, що причиною для позбавлення будь-якої держави права на безвіз може стати відкат у реформах, проведення яких свого часу було підставою для скасування віз. Таку вимогу висуває законодавство ЄС.

На щастя, звіт Єврокомісії каже, що цю лінію Україна не перетнула, тобто ближчим часом загрози втрати безвізу немає. Однак цьогорічний документ свідчить, що Україна прямує до червоної лінії . Блок рекомендацій на адресу Києва є суттєво довшим, ніж у будь-якої з інших 8 держав-сусідів ЄС, охоплених "звітом про призупинення безвізу".

Головна проблема - у питанні боротьби з корупцією

Брюссель і раніше дорікав Києву тим, що антикорупційні реформи підважуються, але ще ніколи формулювання про проблеми України не були такими жорсткими, як у цьогорічному документі.

У Євросоюзі, зокрема, кажуть, що Київ має, цитуємо:

- гарантувати прозорий, деполітизований та заснований на заслугах відбір майбутніх керівників НАБУ, САП, АРМА та правоохоронних органів, а також прокурорів на керівників системи прокуратури, забезпечивши надійну перевірку доброчесності (прим ЄП: з конкурсом на керівника САП відбувається рівно протилежне і в ЄС це знають);

- удосконалити законодавство про АРМА та ухвалити національну стратегію щодо повернення (вкрадених у держави) активів;

- створити умови, щоби НАБУ та інших відповідні установи мали можливість самостійно (без посередництва СБУ -ЄП) прослуховувати канали зв'язку;

- окреслити компетенцію всіх правоохоронних органів, забезпечивши виключну компетенцію НАБУ, САП, Антикорупційного суду щодо розслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та розгляду справ щодо корупції на високому рівні.

Те, що рекомендації щодо боротьби з корупцією прописані у безвізовому звіті настільки детально, а також те, що претензії до України щороку збільшуються у обсязі та стають дедалі жорсткішими - насправді є тривожним дзвіночком для Києва. Адже тут, на відміну від історії з паспортами, Україна просто не має переконливих контраргументів. Зрештою, наявність наростаючих проблем у питанні протидії корупції констатують усі західні партнери, і спроба України вдати, ніби нічого не відбувається, може лише нашкодити.

І якщо на цю сферу не звернути уваги, то одного дня ми можемо стикнутися з тим, що від натяків про відкат безвізових реформ ЄС перейде до дій.

Лишається сподіватися, що Київ все це усвідомлює та розуміє серйозність можливих наслідків. У цьому разі ми не перетнемо червону лінію і загроза безвізу не стане реальною. Поки що, підкреслимо, вона такою не є.