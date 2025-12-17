Авторизация

Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року

Європейський парламент підтримав план ЄС, який передбачає поступове скорочення та повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Європейського парламенту

Деталі: За план відмови від імпорту російського газу проголосували 500 євродепутатів. 120 - виступили "проти" та 32 утрималися. Тепер план має офіційно схвалити Рада ЄС, перш ніж він набуде чинності. Очікується, що його погодять на початку наступного року.

Згідно з планом, російський скраплений природний газ (СПГ) буде заборонено в ЄС на початку 2026 року після того, як закон набуде чинності. Натомість імпорт трубопровідного газу буде поступово припинено до 30 вересня 2027 року.

Новий закон також встановлює штрафи, які держави-члени застосовуватимуть до операторів за порушення.

Під час переговорів з данським головуванням у Раді ЄС, депутати Європарламенту наполягали на забороні будь-якого імпорту російської нафти. Єврокомісія зобов'язалася представити законодавство з цього питання на початку 2026 року, щоб заборона на імпорту російської нафти могла набути чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.

Депутати Європарламенту також наполягали на затвердженні суворіших умов, за яких може відбутися тимчасове призупинення заборони на імпорт у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з енергетичною безпекою ЄС.

Щоб усунути лазівки та зменшити ризик обходу правил, оператори повинні будуть надавати митним органам суворіші та детальніші докази країни виробництва їхнього газу перед його імпортом або зберіганням.

За матеріалами: Українська правда
 

