Фінансові новини
- |
- 17.12.25
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
15:54 17.12.2025 |
Європейський парламент підтримав план ЄС, який передбачає поступове скорочення та повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Європейського парламенту
Деталі: За план відмови від імпорту російського газу проголосували 500 євродепутатів. 120 - виступили "проти" та 32 утрималися. Тепер план має офіційно схвалити Рада ЄС, перш ніж він набуде чинності. Очікується, що його погодять на початку наступного року.
Згідно з планом, російський скраплений природний газ (СПГ) буде заборонено в ЄС на початку 2026 року після того, як закон набуде чинності. Натомість імпорт трубопровідного газу буде поступово припинено до 30 вересня 2027 року.
Новий закон також встановлює штрафи, які держави-члени застосовуватимуть до операторів за порушення.
Під час переговорів з данським головуванням у Раді ЄС, депутати Європарламенту наполягали на забороні будь-якого імпорту російської нафти. Єврокомісія зобов'язалася представити законодавство з цього питання на початку 2026 року, щоб заборона на імпорту російської нафти могла набути чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.
Депутати Європарламенту також наполягали на затвердженні суворіших умов, за яких може відбутися тимчасове призупинення заборони на імпорт у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з енергетичною безпекою ЄС.
Щоб усунути лазівки та зменшити ризик обходу правил, оператори повинні будуть надавати митним органам суворіші та детальніші докази країни виробництва їхнього газу перед його імпортом або зберіганням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
|Міноборони планує запустити Defence City 5 січня 2026 року
|Рада зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою
|В Україні підготували перших фахівців з гарантування якості у сфері ОПК
|17 грудня закінчується прийом заявок на отримання 6500 гривень "Зимової підтримки"
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴4,6 мільярда
Бізнес
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS