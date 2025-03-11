Банки видали кредитів на відновлення енергетики на 14 мільярдів. Бізнес просить у 6 разів більше

Від червня минулого року українські банки отримали 3 879 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетики на загальну суму 81,7 млрд грн та розпочали фінансування таких проєктів (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 14,1 млрд грн.

Про це свідчать дані проведеного Нацбанком України опитування 20 банків про кредитування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури.

Не всі виділені кошти вже використали, тому обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на початок березня становив 8,5 млрд грн.

Зокрема, у лютому:

* отримано 194 заявки від бізнесу на суму 6,7 млрд грн;

* схвалено 70 заявок на суму 753 млн грн;

* надано 94 кредити загальним обсягом 914 млн грн.

Загальна профінансована з червня минулого року потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 549 мВт.

Найбільші обсяги коштів виділено на:

* придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (219 мВт);

* побудову СЕС (162 мВт);

* купівлю дизельних та бензинових генераторів (124 мВт).

Проєкти фінансуються у 21 області країни.

"Здебільшого кредити бізнесу на енергетичні потреби потребують відповідного проєктування, закупівлі обладнання та передбачають поетапне фінансування, тож фактичні обсяги наданих кредитів менші за обсяги отриманих банками заявок. Сума отриманих заявок також завищена через подання клієнтами заявок одночасно в кілька банків та подальший вибір одного з них або взагалі відмову від кредиту на користь альтернативних джерел фінансування", - пояснили у Нацбанку.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж лютого громадянам надано 558 кредитів на енергетичні потреби на суму 105 млн грн, а загалом із червня - 6 266 кредитів на суму 836 млн грн.

Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 712 млн грн.

Як повідомлялося, у червні минулого року 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму - від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі - не більше UIRD12M + 3%).

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня 2024 року Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.