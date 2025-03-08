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Джеймі Даймон
Збитки енергетики України від ударів РФ зросли до понад $20 млрд – віцепрезидент Energy Club з посиланням на RDNA4
23:45 07.03.2025 |
Збитки енергетики України від ударів РФ на кінець 2024 року склали більше $20 млрд, на відновлення потрібно майже $70 млрд, передає Енергореформа.
Про це повідомив віцепрезидент Energy Club, голова Держенергоефективності (2021-2023) Валерій Безус, посилаючись на "Четверту швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA4).
"Нещодавно завершилася робота над четвертим звітом з оцінки пошкоджень та потреб у відновленні взагалі в економіці України під егідою Світового банку. Ми провели потужну роботу щодо актуалізації даних у цьому звіті по енергосектору, і за оцінкою команди, яка працювала над звітом, на кінець 2024 року ті збитки, які можна обрахувати, прямі збитки, практично подвоїлися і склали більше $20 млрд", - сказав він під час онлайн-заходу "Енергетичний діалог: підсумки зими 2024/2025, виклики відновлення та перспективи розвитку й підготовки до наступної зими" від Energy Club 7 березня.
Він зазначив, що найбільший приріст збитків від пошкоджень спостерігається саме в електроенергетиці, але, за його словами, "зрозуміло, що пошкодження торкаються всіх сегментів енергосектору".
Безус звернув увагу, що енергосектору для повноцінного відновлення, згідно з RDNA4, потрібно майже $70 млрд.
"Неможливо підняти таку суму не те що за місяці, а й за роки. Але якісна підготовка до відновлення та пріоритезація закладають основу для подальшої стійкості енергосектору", - зазначив віцепрезидент Energy Club.
Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", згідно зі "Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)", яку уряд України, Група Світового банку, Європейська комісія та ООН оприлюднили рік тому, пряма шкода Україні за майже два роки війни сягнула $152 млрд.
Із цієї суми 7% припало на енергетику. Потреби у відновленні в енергетиці тоді оцінювалися в $47 млрд (або 10% від загальної суми потреби в $486 млрд).
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