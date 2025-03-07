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АНАЛІТИКА

Ситуація в енергосистемі може суттєво погіршитися попри потепління

 

Ситуація в енергосистемі України може ускладнитися у найближчі місяці через початок виведення енергоблоків АЕС у щорічні планові ремонти.

Про це член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко розповів в інтерв'ю виданню "Ділова столиця".

"Фізичних відключень ані бізнесу, ані побутових споживачів вже давно не застосовували, за виключенням хіба що поодиноких випадків у регіонах, які зазнавали точкових ракетних чи дронових атак. Проте в березні-квітні ситуація може змінитися", - зауважив Бойко.

Він пояснив, що, попри потепління, генерація електроенергії може зменшитися, адже на українських АЕС розпочнеться період планових ремонтів, а гідроелектростанції не зможуть суттєво збільшити генерацію через низький рівень води у сховищах.

"На наших АЕС після зими почнуться планові ремонти. А виведення блоку на 1000 МВт - це суттєва величина для нашої енергосистеми в її нинішньому стані. І я не впевнений, що можна буде без проблем замістити відсутність такого енергоблоку, тим більше кількох. Гідроресурс цього року суттєво менший - наслідок м'якої і безсніжної зими", - зазначив Бойко.

Втім, на думку члена наглядової ради "Укренерго", уникнути відключень електроенергії у період проведення планових ремонтів на електростанціях можливо, але для цього потрібно вжити комплексних заходів.

"Перше - це суворе дотримання рекомендацій щодо ощадливого споживання. В поточних українських реаліях - це надзвичайно важливо. Друге - збільшення обсягів імпорту електроенергії... І третє - це підключення до загальної мережі всіх тих енергоустановок, які привіз і встановив бізнес у ролі резервних джерел живлення. Потенційно - це сотні мегават, які поки що не обліковуються в українській енергосистемі, не допомагають її балансувати, не працюють на ринку електроенергії. А це значний ресурс, який за своїм загальним обсягом міг би замінити, наприклад, одну з великих теплових електростанцій", - додав Бойко.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" закликало бізнес підтримати енергосистему, підключивши до об'єднаної енергосистеми України генеруючі установки, встановленні для покриття власних потреб в електроенергії.

Скільки розподіленої генерації встановили у 2024 році?

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Тоді у Міненерго уточнювали, що частина генеруючих об'єктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад, не навівши інших подробиць.

Своєю чергою в "Укренерго" повідомили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених до об'єднаної енергосистеми України, станом на кінець 2024 року становила 177,5 МВт, з них за минулий рік підключили установки загальною потужністю лише 32,8 МВт. Крім цього, у 2024 році введено в експлуатації 3 об'єкти газової генерації від 20 до 25 МВт сумарною потужністю 71,4 МВт.

В "Укренерго" пояснювали, що до цих обсягів не входить розподілена газова генерація, яка підключена безпосередньо до внутрішніх мереж споживачів і забезпечує виключно їх споживання та не видає потужність в енергосистему України. Тобто, більшість встановлених торік установок розподіленої газової генерації не підключена до об'єднаної енергосистеми України і використовується лише для власних потреб підприємств.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні влітку 2024 року заявив про наявність "чіткого плану", як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже до кінця року, і ще 4 гігавати - упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінювали будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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