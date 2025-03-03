Імпорт газу у лютому став рекордним за півтора роки. Найбільше палива завезли зі Словаччини та Угорщини

У лютому 2025 року Україна імпортувала 511,8 мільйона кубометрів газу, що стало найвищим місячним показником з вересня 2023 року.

Порівняно із січнем 2025 року імпорт газу к лютому збільшився у 12 разів, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.

Найбільше газу у лютому імпортували зі Словаччини - 234,4 млн кубометрів або 45,8% від загального імпорту. З Угорщини імпортували 218 млн куб. м (42,6%), а з Польщі - 59,5 млн куб. м (11,6%).

Основну частину газу завезли у режимі "митного складу" для українських підземних газосховищ - 401 млн куб. м, з яких 188,1 млн куб. м за допомогою послуги short-haul. Крім того, 110,8 млн куб. м було імпортовано напряму до української ГТС.

Основним імпортером газу була група "Нафтогаз", а також приватні компанії, що імпортували газ для "Укртрансгазу".

Як повідомлялося, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, але не розмитнювала його.

При цьому, "Нафтогаз України" імпортува газ у лютому за ціною понад $700 за тисячу кубометрів, хоча влітку 2024 року компанія могла купувати газ по $300-350 за тисячу кубометрів.

Ситуація з низькими запасами газу в українських сховищах значно загострилася внаслідок російських атак на газовидобувну інфраструктуру у лютому.

Так, внаслідок атаки 11 лютого пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області, про зупинку "об'єкта газовидобутку" внаслідок обстрілу повідомила найбільша приватна нафтогазова компанія в Україні - "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова. Внаслідок другого масованого ракетно-дронового обстрілу 20 лютого постраждала газовидобувна інфраструктура "Нафтогазу".

За даними Reuters, Україна планує в лютому та березні імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.

Загалом у 2024 році Україна завезла 724 мільйони кубометрів газу з-за кордону, свідчать підрахунки галузевого видання ExPrо. Приблизно третина цього обсягу згодом була реекспортована до інших країн, які використовували українські сховища для зберігання газу.