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Україна має створювати систему малих ДКС для захисту видобутку газу – екс-глава «Нафтогазу» Коболєв
14:42 19.02.2025 |
Єдиним джерелом подолання дефіциту газу в короткостроковій перспективі є його імпорт, а далі Україні потрібно створювати розгалуждену мережу малих дожимних компресорних станцій (ДКС) замість великих, удари РФ по яких суттєво знижують видобуток, передає Енергореформа.
Так вважає екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"Перед нами з'явився ризик виникнення дефіциту газу. Інакше кажучи, газовий блекаут (...). Єдиним джерелом виправлення ситуації в короткотерміновій перспективі є імпорт з Європи. Це вже робиться і це нас може повністю врятувати (...). Що робити далі? Cтворювати систему малих за розміром та розподілених за географією ДКС за аналогією з розподіленою генерацією", - написав він у своєму Facebook 18 лютого.
Коболєв пояснив, що з першого лютого, найважчого для газовиків місяця через зменшення запасів палива та похолодання, РФ почала бити "по вузьких місцях нашого газовидобутку - ДКС, які подають газ зі старих та сильно відпрацьованих родовищ в ГТС".
За його словами, результатом цих обстрілів стало суттєве падіння добових обсягів видобутку, що загрожує газовим блекаутом.
Він зауважив, що після нього відновлення буде значно складнішим, ніж у випадку з електрикою.
Коболєв також звернув увагу на неактуальність дискусії про те, чому "Нафтогаз" не імпортував газ раніше, та необхідність сконцентрувати всі зусилля уряду на його максимізацію в найкоротші терміни.
Водночас він вказав, що головною невизначеністю України залишається не погода чи ціна на газ, а непередбачувані дії Кремля.
"При цьому важливо розуміти, що відсутність запасів є прямим запрошенням нашого ворога бити саме по підземних сховищах. Тому головний висновок на наступні півроку - готуй підземку влітку та купуй завчасно газ на імпорті", - резюмував Коболєв.
Як повідомлялося, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" на початку лютого міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Україні треба буде імпортувати до кінця року щонайменше 1 млрд куб. м газу.
При цьому він підтвердив, що атаки РФ на газову інфраструктуру серйозно впливають на видобуток: "Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити".
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