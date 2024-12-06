Україну поділять на зони. З січня принцип відключення світла можуть кардинально змінити

У Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. З 2025 року всі області можуть поділити на декілька зон.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел в енергетичній галузі.

Проблеми з енергопостачанням в Україні зберігатимуться, а практика застосування відключень показала, що вони не завжди є рівномірними для українців, які проживають у різних областях. Щоб уніфікувати систему графіків погодинного відключення (ГПВ) та зробити обмеження справедливішими, вирішили змінити інструкцію застосування графіків.

Відновити обмеження енергопостачання в Україні після двомісячної осінньої паузи довелося близько місяця тому. Їх запровадили 13 листопада, але тільки для промисловості. Причиною стало зниження потужності маневрової генерації та зменшення обсягів імпорту електроенергії.

Але вже 17 листопада після масованої атаки росіян довелося вводити аварійні відключення електроенергії, а наступного дня переходити на стабілізаційні - тобто на відключення за графіками.

Зниження температури збільшило споживання електроенергії, причому її виробництво скоротилося. Після обстрілу 28 листопада довелося знизити генерацію АЕС.

"Деякі блоки працювали не на повну потужність протягом декількох днів після військових ударів 28 листопада, які вплинули на електричну інфраструктуру, необхідну для ядерної безпеки", - повідомило МАГАТЕ.

За інформацією агентства, один з 9 блоків АЕС досі не працює. "Хмельницька, Рівненська та Южно-Українська - мають дев'ять реакторів, з яких вісім зараз працюють, а один перебуває в стані зупинки", - заявляло агентство.

Неробочий блок планують запустити найближчими днями, повідомили джерела. Але ризики нових пошкоджень систем передачі електроенергії та скорочення генерації через обстріл досить великі. Тому очікувати на нормалізацію електропостачання підстав немає.

Як можуть змінитися графіки відключення світла

Зараз відключення країною відбуваються нерівномірно. І якщо за місяць у сумі кількість годин "без світла" для всіх споживачів практично однакова, то протягом тижня чи доби коливання можуть бути значними.

У кожній області встановлюються окремі графіки. Регіони отримують команду від "Укренерго" на відключення однієї чи кількох черг споживачів і вже самі вирішують, які саме черги та на який період відключати. Тому в деяких регіонах відключення можуть бути по 3-4 години, в інших - по 2, причому з різною частотою. І зараз Міненерго якраз хоче упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою.

По всій країні запроваджувати однакові графіки не можна - це може призвести до серйозних перепадів в енергосистемі. Тому є варіант об'єднання графіків деяких областей у кілька, можливо, у три зони з відносно рівним обсягом споживання, і в кожній з них застосовувати однакові графіки відключення.

Наприклад, до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку - щоб не створювати великих суцільних територій із одночасною відсутністю світла. І тоді відключення там будуть за певними чергами у однаковий час. Тобто, якщо третя черга відключатиметься на 4 години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Така сама система буде за іншими зонами.

Але це лише один із варіантів. Є інша пропозиція для встановлення більш гнучкого та справедливого механізму вимкнень. Бувають випадки, коли запровадження однієї черги для всіх регіонів недостатньо, а двох - багато. Для таких ситуацій пропонується запровадити дві підчерги та відключати, грубо кажучи, не по одній, а по півтори черги залежно від ситуації.

Поки що нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року. До Нового року у системі відключень змін не буде. При цьому чекати на суттєве поліпшення ситуації з обмеженнями енергопостачання особливих підстав немає. Запуск дев'ятого блоку АЕС, звичайно, додасть генерації, але зниження температури збільшить споживання. До того ж імпорт електроенергії, незважаючи на те, що допустимі потужності були збільшені до 2,1 ГВт, залишається на досить низькому рівні.