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Україна готується до впровадження форвардних аукціонів на імпорт е/е з країнами ЄС
23:33 03.12.2024 |
Україна продовжує роботу із впровадження довгострокових (форвардних) аукціонів на імпорт електричної енергії з енергетичними партнерами Європейського Союзу, повідомила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
"Наразі ключовою метою є гарантування енергетичної безпеки України шляхом співпраці з європейськими партнерами, запровадження форвардних аукціонів та посилення інтеграції з енергетичними ринками ЄС", - заявив голова регулятора Юрій Власенко, слова якого процитовано на сайті НКРЕКП
Він узяв участь спільно з членом комісії Русланом Слободяном і заступником міністра енергетики України Романом Андараком в онлайн-зустрічі з питань запровадження довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності між Україною та країнами ЄС, організованій Секретаріатом Енергетичного співтовариства наприкінці минулого тижня. До зустрічі також долучилися представники регуляторів та операторів систем передачі Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, а також міжнародні організації ENTSO-E та Спільний Аукціонний Офіс (JAO).
"На зустрічі було обговорено перспективи впровадження форвардних аукціонів як ефективного інструменту для довгострокового планування імпорту електроенергії, особливо в умовах осінньо-зимового періоду", - поінформував регулятор.
Учасники також висловили підтримку спільних зусиль із розробки необхідних регуляторних і технічних рішень для прискорення інтеграції енергетичних ринків.
"Очікується, що ці кроки сприятимуть зміцненню енергетичної стабільності України та її партнерів, а також допоможуть забезпечити стабільне енергопостачання навіть в умовах викликів, пов'язаних із агресією проти України", - наголосили в НКРЕКП.
Як повідомлялося з посиланням на ТОВ "Д.Трейдінг", Україна в листопаді 2024 року знизила загальний імпорт електроенергії на 9% порівняно з жовтнем - до 165 млн кВт*год.
Своєю чергою, у жовтні імпорт е/е знизився на 58% порівняно з вереснем і став найнижчим показником з березня 2024 року.
Україна та ЄС домовилися про збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії з країн ЄС з 1 грудня 2024 року з 1,7 до 2,1 ГВт.
Україна також додатково має можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.
Зі свого боку європейські оператори системи передачі з березня 2025 року матимуть змогу щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.
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