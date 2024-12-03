Словаччина вперше почала імпортувати газ з Азербайджану

Азербайджанська компанія SOCAR з 1 грудня розпочала постачання природного газу для словацької державної енергокомпанії SPP.

Як повідомили у азербайджанській компаніх, постачання газу здійснюється відповідно до укладеного раніше короткострокового контракту, передає галузеве видання ExPro.

У SOCAR додали, що "компанії прагнуть розвивати довгострокове енергетичне партнерство", а розширення кола покупців дозволяє азербайджанському постачальнику диверсифікувати напрямки свого експорту.

Так, Словаччина стала 12 країною, що отримує азербайджанський газ, приєднавшись до Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини, Сербії, Словенії, Хорватії та Північної Македонії.

Як повідомлялося, у листопаді Словацька компанія SPP оголосила, що підписала короткострокову пілотну угоду на купівлю природного газу з Азербайджану і розгляне можливість укладання довгострокової угоди, з огляду на можливе припинення постачання російського газу через Україну.

Водночас SPP збільшила закупівлі російського газу у "Газпрому", викуповуючи обсяги, що залишилися без покупця після припинення постачання газу за контрактом з австрійською компанією OMV, повідомляло Reuters.

Нагадаємо, представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, хоча в уряді припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком - до 14,65 млрд кубометрів.