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Кабмін на 2025р. збільшив квоту підтримки зеленої енергетики втричі – до 330 МВт
13:56 02.12.2024 |
Кабінет міністрів України визначив загальну квоту підтримки "зеленої" енергетики на 2025 рік у розмірі 330 МВт, передає Енергореформа.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Згідно з його повідомленням на сайті, квоти передбачені у розмірі 250 МВт для вітроелекростанцій, 33 МВт - для сонячних станцій, а також 47 МВт - для станцій на інших видах альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, сонця, доменного та коксівного газів, і лише для мікро-, міні- та малих ГЕС).
Максимальні цінові пропозиції визначені на чинному в цьому році рівні для інших видів альтернативних джерел енергії - 12 євроцентів за кВт*год та знижені з 9 євроцентів кВт*год до 8 євроцентів за кВт*год для СЕС та ВЕС.
Відповідне рішення закріплене розпорядженням "Деякі питання проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2025 рік та встановлення індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2026-2029 роки", яке поки не розміщене на Урядовому порталі.
Міненерго зазначає, що цим розпорядженням уряд також встановив графік проведення "зелених" аукціонів на 2025 рік та окремо визначив індикативні прогнозні показники річних квот підтримки ВДЕ на 2026-2029 роки.
Як повідомляла Енергореформа, розподіл річних квот підтримки або "зелені" аукціони вперше в Україні почали проводити в 2024 році.
Їхня суть полягає в тому, що переможець аукціону, ким стає компанія, яка запропонує найнижчу ціну продажу е/е з ВДЕ, укладає довгостроковий контракт (12 років) з ДП "Гарантований покупець", який буде сплачувати за цю е/е.
На 2024 рік квота була встановлена в розмірі 110 МВт: по 11 МВт для СЕС та інших видів (зокрема, малі ГЕС, біоенергетика) та 88 МВт для ВЕС.
У результаті проведення аукціонів було визначено для підтримки тільки 0,9 МВт з 110 МВт заявлених, ще 0,6 МВт під питанням. На аукціон з розполіду квот підтримки по СЕС 31 жовтня не було жодної заявки, на аукціон по ВЕС 29 листопада була подана одна заявка. Таким чином, обидва аукціони визнано таким, що не відбулися.
Переможцем аукціону по 11 МВт інших видів альтернативних джерел енергії (14 жовтня) "ГарПок" визначив ТОВ "Вотерструм" із пропозицією 900 кВт за ціною 11,1 євроцентів/кВт*год. У ньому брало участь також ТОВ "Ліга. Лтд." із пропозицією 999 кВт за ціною 11,9 євроцентів/кВт*год (обидва ТОВ зареєстровані у Львівській області, мали намір будувати об'єкти гідроенергетики).
"ГарПок" уточнив, що величина потужності, за якою його учасники набувають право на підтримку, не може перевищувати 80% сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками.
Таким чином, загальний розмір квоти для розподілу на цьому аукціоні становив 1519,20 кВт (80% від майже 2 МВт пропозиції обома ТОВ).
Як пояснив "ГарПок", за умовами аукціону другий учасник (що запропонував вищу ціну) має право погодитися на залишкову частину квоти (приблизно 600 кВт - ЕР) або відмовитися від статусу переможця без втрати банківської гарантії, але не раніше ніж на 30 робочий день від дати проведення аукціону.
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