Україна готує регуляторну інфраструктуру для впровадження малих модульних реакторів

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) спільно з держпідприємством "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) розробляють регуляторну інфраструктуру для впровадження малих модульних реакторів (ММР) в Україні.

"Однією з необхідних умов для впровадження ММР є наявність у країні відповідної регуляторної інфраструктури та готовність регулюючого органу до ліцензування нових технологій", - повідомило ДНТЦ ЯРБ на своєму сайті.

Як зазначили в Центрі, темі розбудови регуляторної інфраструктури для перспективного ліцензування ММР в Україні була присвячена доповідь директора відокремленого підрозділу Центр "ІНТЕНСА" ДНТЦ ЯРБ Олексія Дибача на Міжнародній конференції з малих модульних реакторів (ММР) та їхнього впровадження, яка відбулася наприкінці жовтня у Відні в головному офісі МАГАТЕ.

МАГАТЕ проводила конференцію такого масштабу з тематики ММР вперше.

На конференції були присутні представники розробників технологій ММР в особі американських NuScale, Westinghouse і Holtec, корейської KHNP, інвестиційних компаній, експлуатуючих організацій, регулювальних органів, організацій науково-технічної підтримки, наукових установ і навчальних закладів.

Окрему увагу на конференції було приділено перспективам використання ММР для задоволення потреб електроенергії, що зростають, у сфері інформаційних технологій, а також теплопостачання побутових споживачів, металургійної та хімічної промисловості.

"У своїй доповіді я розповів про нещодавні зміни в нормативній базі, які є важливими зокрема для ММР, наприклад, уточнення принципу безпеки "Апробована інженерно-технічна практика", можливість застосування міжнародних стандартів", - зазначив Дибач, слова якого наведено на сайті ДНТЦ ЯРБ.

Він також зупинився на "Положенні з передліцензійної оцінки проєкту ядерної установки", яке імплементоване Держатомрегулюванням в практику діяльності у 2023 році. Дибач наголосив, що ДНТЦ ЯРБ як організація науково-технічної підтримки регулюючого органу веде роботу з розширення своїх експертних можливостей для забезпечення подальшої оцінки безпеки ММР.

"Участь представників України в міжнародних заходах з ММР демонструє потенціал країни щодо подальшого розвитку атомної енергетики, така залученість дає змогу підтримувати й налагоджувати контакти із західними партнерами та ознайомлюватися з сучасними тенденціями розвитку технологій і найкращими практиками регулювання безпеки", - доповнили в ДНТЦ ЯРБ.

Як повідомлялося, Україна і США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР) у межах домовленостей, досягнутих двома країнами на полях кліматичної конференції COP29 у Баку. Партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

Програма передбачає реалізацію трьох взаємопов'язаних проєктів: будівництво пілотного заводу з виробництва чистого водню та аміаку (проєкт "Чисте паливо"), конверсію вугільних електростанцій на ММР (проєкт "Фенікс") і розробку дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості за допомогою ММР (проєкт "Чиста сталь").

Раніше американська Holtec International запросила фахівців АТ "НАЕК "Енергоатом" до проєктної групи, яка працюватиме над розгортанням малого модульного реактора (ММР) SMR-300 на майданчику АЕС Palisades у США.

В "Енергоатомі" зазначили, що участь представників НАЕК на етапах будівництва, випробувань та введення в експлуатацію ММР на майданчику АЕС Palisades (США) дасть змогу компанії набути досвіду для подальшого впровадження цієї технології в Україні.