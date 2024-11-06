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США напряму зацікавлені в добудові блоків Хмельницької АЕС, - Atlantic Council
14:21 06.11.2024 |
Сполучені штати Америки мають практичний інтерес в успішній передачі Україні болгарських ядерних реакторів для добудови двох незавершених блоків Хмельницької АЕС №3 і №4.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council.
"Факт того, що Westinghouse бере участь у виробництві палива та будівництві реакторів як в Україні, так і в Болгарії, є важливою точкою дотику для обох країн, і пояснює зацікавленість США в успішній передачі надлишкового ядерного обладнання Болгарії Україні", - йдеться в статті.
Американці зазначають, що передача ядерного обладнання Болгарії Україні допоможе вирішити потреби Києва в електроенергії, водночас завдаючи серйозного удару по російській стратегії як в Україні, так і на Балканах.
"Посилення ядерного потенціалу України покращить економічні перспективи країни і підготує її до того, щоб згодом замінити Росію як ключового постачальника енергії для Європи в післявоєнний період. Це робить придбання Україною болгарського ядерного обладнання важливою можливістю для Заходу, яку не можна втратити", - йдеться в статті.
З огляду на те, що покупка та передача обладнання можуть сприяти довгостроковій енергетичній безпеці Європи, для цього можуть бути використані європейські фонди, які спрямовані на економічну відбудову воюючої країни.
США також можуть підтримати європейців у цьому питанні, виділивши частину своєї допомоги для України, зазначається в статті Atlantic Council.
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