Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США напряму зацікавлені в добудові блоків Хмельницької АЕС, - Atlantic Council

 

Сполучені штати Америки мають практичний інтерес в успішній передачі Україні болгарських ядерних реакторів для добудови двох незавершених блоків Хмельницької АЕС №3 і №4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council.

"Факт того, що Westinghouse бере участь у виробництві палива та будівництві реакторів як в Україні, так і в Болгарії, є важливою точкою дотику для обох країн, і пояснює зацікавленість США в успішній передачі надлишкового ядерного обладнання Болгарії Україні", - йдеться в статті.

Американці зазначають, що передача ядерного обладнання Болгарії Україні допоможе вирішити потреби Києва в електроенергії, водночас завдаючи серйозного удару по російській стратегії як в Україні, так і на Балканах.

"Посилення ядерного потенціалу України покращить економічні перспективи країни і підготує її до того, щоб згодом замінити Росію як ключового постачальника енергії для Європи в післявоєнний період. Це робить придбання Україною болгарського ядерного обладнання важливою можливістю для Заходу, яку не можна втратити", - йдеться в статті.

З огляду на те, що покупка та передача обладнання можуть сприяти довгостроковій енергетичній безпеці Європи, для цього можуть бути використані європейські фонди, які спрямовані на економічну відбудову воюючої країни.

США також можуть підтримати європейців у цьому питанні, виділивши частину своєї допомоги для України, зазначається в статті Atlantic Council.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4562
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,3374
  0,8129
 1,80

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0575  0,01 0,01 41,7313  0,04 0,10
EUR 44,4333  0,33 0,73 45,3204  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,07 0,17 41,5000  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес