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АНАЛІТИКА

Інвестиції у водневі проєкти прискорюються – МЕА

 

Остаточні інвестиційні рішення щодо водневих проєктів подвоїлися за останні 12 місяців. Домінує Китай, але встановлена ​​потужність і попит низькі, оскільки галузь стикається з невизначеністю. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у середу, 2 жовтня, пише Reuters.

Інвестиційні рішення передбачають п'ятикратне збільшення нинішнього виробництва водню з низьким рівнем викидів до 2030 року, причому Китай охоплює понад 40% протягом останніх 12 місяців, що затьмарить сонячну експансію за найшвидших темпів, заявила група.

Однак цільовий показник попиту становить лише трохи більше чверті виробничих проєктів, і прогрес, досягнутий на сьогоднішній день у водневому секторі, недостатній для досягнення кліматичних цілей, додає МЕА.

Більшість проєктів також перебувають на ранніх стадіях, повідомляє МЕА, і проєктна лінія знаходиться під загрозою через нечіткі сигнали попиту, фінансові перешкоди, затримки стимулювання, регуляторну невизначеність, проблеми з ліцензуванням і дозволами й операційні проблеми.

«Політики і розробники повинні уважно розглянути інструменти для підтримки створення попиту, а також зменшити витрати й забезпечити наявність чітких правил, які сприятимуть подальшим інвестиціям у цей сектор», - сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

Глобальний попит на водень може зрости приблизно на 3 млн тонн 2024 року, зосереджений у нафтопереробному й хімічному секторах, але це слід розглядати як результат ширших економічних тенденцій, а не результат успішної політики, заявили в МЕА.

На цей час попит в основному покривається за рахунок водню, виробленого з використанням викопного палива, при цьому водень з низькими викидами все ще відіграє лише незначну роль, додають у звіті.

Тиск на технологію й витрати на виробництво залишається важливим чинником, зокрема електролізери пробуксовують через вищі ціни й вузькі ланцюжки постачань, тоді як зниження витрат залежить від технологічного розвитку й досягнення ефекту масштабу.
За матеріалами: EnKorr
 

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