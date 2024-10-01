В Україні вперше запустили біометан у ГТС: добовий обсяг 6000 кубометрів

Група компаній VITAGRO з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній та хімічній галузях разом із фахівцями Хмельницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" вперше подали біометан у газотранспортну систему України (ГТС), що дасть старт експорту українського біометану, повідомила група.

"Колектив компанії "ВІТАГРО ЕНЕРДЖІ" спільно зі спеціалістами оператора ГРМ (газорозподільних мереж) успішно забезпечили перший пуск біометану, і газ уже почав надходити в газотранспортну систему. Це перший і єдиний такий досвід для всієї енергетичної галузі України", - зазначено у її релізі.

Згідно з ним, протягом стартових днів роботи завод із виробництва біометану працює на 60-70% запланованої потужності, а добовий обсяг газу, що потрапляє до ГРМ, становить приблизно 6 тис. куб. м.

"На повну потужність завод може вийти вже до кінця жовтня 2024 року. Паралельно в групі компаній VITAGRO працюють над тим, щоб налагодити експорт біометану. У компанії вже є всі необхідні дозвільні документи і щойно вона накопичить у газосховищах достатні обсяги, одразу зможе починати продавати біометан іноземним покупцям", - пояснили у компанії.

За словами керівника департаменту відновлюваних джерел енергії групи VITAGRO Володимира Івахіва, якщо процедура працюватиме коректно, то вже у листопаді можна буде говорити про перший досвід експорту українського біометану.

"Також ми розраховуємо, що це буде значним кроком до гармонізації вітчизняного та європейського ринку біометану за аналогією з ринком електроенергії. Зараз ми проходимо перші кроки - окрім налаштування роботи самого заводу, активна робота ведеться з операторами ГТС, ГРМ, "Укртрансгазу", постачальником технології з відпрацювання всіх процедур, взаємодії між компаніями. Додатково хотів би відзначити злагоджену роботу всіх учасників ринку, партнерів та співробітників компанії, які доклали неймовірних зусиль, щоб ця подія сталася", - зазначив Івахів.

У релізі зазначається, що біометановий завод група VITAGRO почала будувати у 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення в Україну, а перший пуск біометану в рамках пуско-налагоджувальних робіт відбувся взимку 2024 року. Пів року завод вимушено простоював через те, що не було врегульовано законодавче питання експорту біометану.

"Загальний обсяг інвестицій у наш біометановий завод становить EUR6 млн. Група інвестувала в нього власні кошти, а повернути інвестиції планували за 5 років повноцінної роботи. Зараз терміни дещо зміщуються через затримку із державним регулюванням експорту біометану, але тепер, коли всі процедури розроблено та затверджено на рівні законодавства, ми можемо точніше прогнозувати свою роботу і створювати нові інвестиційні проєкти," - прокоментував директор із розвитку та інвестицій групи компаній VITAGRO Сергій Савчук.

Для виробництва біометану VITAGRO використовуватиме як власну, так і покупну сировину. Насамперед це відходи тваринництва та рослинництва. Крім біометану, на заводі підприємства отримуватимуть жорсткий і рідкий дигестат, який використовуватиме компанія як органічні добрива.

Як повідомлялося, Верховна Рада України наприкінці березня 2024 року ухвалила закон, що розблокує експорт біометану. У вересні 2024 року Міністерство фінансів своїм наказом остаточно врегулювало всі процедури митного оформлення біометану, що дозволяє виробникам розпочати експорт.

У релізі зазначається, що за різними оцінками вже цього року Україна може вийти на річний обсяг виробництва та експорту на рівні 80-100 млн. куб. м газу.

VITAGRO засновано та провадить свою діяльність з 1998 року. Група володіє підприємствами у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Має у обробці приблизно 90 тис. га. землі, а також займається тваринництвом, садівництвом, відновлюваною енергетикою, виробництвом добрив та комбікормів, а також будівництвом та виробництвом будівельних матеріалів. Головний офіс VITAGRO розташований у Хмельницькому.