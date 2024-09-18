Ринок LPG підсихає: запаси мінус, ціни плюс

Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні у вересні 2024 р., грн/т

Скраплений газ продовжує дорожчати на тлі зменшення дешевих залишків ресурсу. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень з 11 по 18 вересня середня вартість газу зросла на 1 110 грн/т, до 53 960 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 18 вересня ціна на продукт подекуди перевищила 54 500 грн/т, тобто на 1 000 грн більше, ніж на минулих торгах.

Лоти «Укрнафти» реалізовувалися за 52 614-53 930 грн/т, «Укргазвидобування» - за 53 603-55 003 грн/т. Через незначний попит останні 19 лотів «Укрнафта» вимушена була продавати за 51 700-52 200 грн/т. Загалом на торги було виставлено 4,7 тис. т газу, що на 14% більше, ніж минулого тижня.

На аукціонах приватних виробників 17 вересня ціни коливалися у межах 53 120-54 600 грн/т залежно від компанії.

Зростання цін на аукціоні внутрішніх виробників було очікуваним. «Дешевих залишків стає все менше, тому не дивно, що виробники піднімають ціни. Та й зростання досить адекватне, близьке до імпортного паритету для центрального регіону», - зазначив один з учасників.

Інший розповів, що була спроба розігнати ціни більш суттєво, але учасники не підтримали її. «Поки ще газу багато, хоча постачання з початку місяця мінімальні. Вже немає супердешевих пропозицій газу «з коліс». Але вартість ресурсу на ринку все одно залишається нижчою за імпорт, тому нема потреби купувати дорого», - додали в ній.

Особливо багато пропозицій на півдні, де ціни варіюється у межах 51 500-52 800 грн/т. «Газ там дуже важко продається. Не дуже зрозуміло, навіщо везти зараз стільки продукту», - зазначили в одній із великих паливних компаній.

За інформацією Консалтингової групи «А-95», минулого тижня на південь було відвантажено 7 тис. т газу, що становить 54% від загального імпорту, і ще близько 3,7 тис. т чекає на розмитнення.

Загалом з початку вересня у країну було відвантажено 18,8 тис. т продукту, що в добовому еквіваленті залишається найменшим показником з травня 2022 року.

Зі слів трейдерів, поступово постачання почнуть відновлюватися разом із цим ціни на ресурс зростатимуть пропорційно збільшенню частки імпорту на ринку.