Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок LPG підсихає: запаси мінус, ціни плюс

Ринок LPG підсихає: запаси мінус, ціни плюс

 Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні у вересні 2024 р., грн/т

Скраплений газ продовжує дорожчати на тлі зменшення дешевих залишків ресурсу. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень з 11 по 18 вересня середня вартість газу зросла на 1 110 грн/т, до 53 960 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 18 вересня ціна на продукт подекуди перевищила 54 500 грн/т, тобто на 1 000 грн більше, ніж на минулих торгах.

Лоти «Укрнафти» реалізовувалися за 52 614-53 930 грн/т, «Укргазвидобування» - за 53 603-55 003 грн/т. Через незначний попит останні 19 лотів «Укрнафта» вимушена була продавати за 51 700-52 200 грн/т. Загалом на торги було виставлено 4,7 тис. т газу, що на 14% більше, ніж минулого тижня.

На аукціонах приватних виробників 17 вересня ціни коливалися у межах 53 120-54 600 грн/т залежно від компанії.

Зростання цін на аукціоні внутрішніх виробників було очікуваним. «Дешевих залишків стає все менше, тому не дивно, що виробники піднімають ціни. Та й зростання досить адекватне, близьке до імпортного паритету для центрального регіону», - зазначив один з учасників.

Інший розповів, що була спроба розігнати ціни більш суттєво, але учасники не підтримали її. «Поки ще газу багато, хоча постачання з початку місяця мінімальні. Вже немає супердешевих пропозицій газу «з коліс». Але вартість ресурсу на ринку все одно залишається нижчою за імпорт, тому нема потреби купувати дорого», - додали в ній.

Особливо багато пропозицій на півдні, де ціни варіюється у межах 51 500-52 800 грн/т. «Газ там дуже важко продається. Не дуже зрозуміло, навіщо везти зараз стільки продукту», - зазначили в одній із великих паливних компаній.

За інформацією Консалтингової групи «А-95», минулого тижня на південь було відвантажено 7 тис. т газу, що становить 54% від загального імпорту, і ще близько 3,7 тис. т чекає на розмитнення.

Загалом з початку вересня у країну було відвантажено 18,8 тис. т продукту, що в добовому еквіваленті залишається найменшим показником з травня 2022 року.

Ринок LPG підсихає: запаси мінус, ціни плюс

 

Зі слів трейдерів, поступово постачання почнуть відновлюватися разом із цим ціни на ресурс зростатимуть пропорційно збільшенню частки імпорту на ринку.

За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4508
  0,0408
 0,10
EUR
 1
 46,1099
  0,0146
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1896  0,02 0,06 41,7933  0,03 0,07
EUR 45,8813  0,05 0,11 46,5929  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,05 0,11 41,4650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес