Майже 900 організацій мають об'єкти «зеленої» енергетики - YouControl

Станом на липень 2024 року майже 900 організацій в Україні мають генеруючі установки, що використовують альтернативні джерела енергії. Із них 341 компанія входить до складу фінансово-промислових груп.

Про це йдеться у дослідженні аналітичної системи YouControl.

"За даними Реєстру об'єктів електроенергетики та електроустановок споживачів, що використовують альтернативні джерела для виробництва електроенергії, станом на липень 2024 року, майже 900 організацій мають у розпорядженні понад 1 тисячу об'єктів електроенергетики. Аналітики R&D центру YouControl з'ясували, що чверть компаній з переліку входить/пов'язана або відноситься до 127 фінансово-промислових груп", - йдеться у повідомленні.

Всього 873 юрособи та 21 ФОП мають у розпорядженні 1238 об'єктів електроенергетики: генерацію із енергії сонця, вітру, води тощо. При цьому найбільша кількість юридичних осіб зареєстрована у Києві, фізосіб-підприємців - у Запорізькій та Одеській областях.

З проаналізованого переліку 341 компанія або 39% входять/пов'язані або відносяться до 127 фінансово-промислових груп в системі YouControl. Зокрема, бенефіціаром кількох компаній є син ексгенерального директора корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана Едуард. Ці компанії також зазначені в декларації екснародного депутата України Максима Єфімова.

Спільний бізнес у сфері альтернативної енергетики також мають екснародна депутатка, сестра нардепа Сергія Льовочкіна - Юлія Льовочкіна та співвласник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний.

У Реєстрі об'єктів електроенергетики перелічені 23 компанії, що входять до складу VR Capital Group (ключова особа Річард Гейтс зі США). Ще 22 компанії пов'язані із "Групою родини Яременко", ключова особа - Євген Яременко, який є співвласником ТОВ "Солар Енерджи Україна" спільно із дружиною нардепа Олександра Сови - Людмилою Совою.

Зазначається, що генерація електрики із альтернативних джерел є доволі популярним напрямком серед представників влади та пов'язаних із ними осіб. Зокрема, брат заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми Олег є бенефіціаром 10 таких компаній, батько голови Львівської ОДА Максима Козицького Зіновій є ключовою особою групи "Західнадрасервіс".

Мають інтереси у "зеленій" енергетиці й власник групи СКМ Рінат Ахметов та ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Частина ж компаній має серед співвласників підсанкційних та пов'язаних із Росією осіб.

Повідомляється також, що сукупна виручка понад 850 компаній, що використовують альтернативні джерела для виробництва електроенергії, за 2023 рік становила 189,6 млрд грн, у 2022 році - 160,2 млрд грн, а у 2021-му - 119,1 млрд грн.

До п'ятірки найбільших за виручкою у 2023 році входить одна державна компанія з реєстрацією на Київщині зі 48,6 млрд грн. Другу сходинку посіло підприємство з фінансово-промислової групи МХП з 39,2 млрд грн. А на третьому - компанія з фінансово-промислової групи СКМ з 31 млрд грн. На четвертому та п'ятому місці - держпідприємства зі столиці та Хмельниччини, що згенерували 9,7 млрд грн та 8,7 млрд грн виручки відповідно.

Як повідомлялося, з початку дії програм відновлення енергетичних спроможностей і станом на 1 серпня банки схвалили заявок на кредити на суму 3,6 млрд грн. Загальна ж сума заявок, поданих бізнесом із початку червня, становить близько 39,1 млрд грн.