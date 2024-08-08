Збитки і втрати української енергетики внаслідок повномасштабного вторгнення Росії перевищують $56 млрд - KSE Institute

Прямі збитки й непрямі втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, за оцінками фахівців KSE Institute (Kyiv School of Economics), перевищують $56 млрд, потреби галузі на відновлення - $50 млрд.

Такі оцінки містяться у відповідній презентації KSE Institute, представленій під час зустрічі з керівниками енергокомпаній 7 серпня.

За даними KSE Institute, розмір прямих збитків від фізичних руйнувань енергетичних активів становить понад $16 млрд, непрямі фінансові втрати, що включають в себе недоотримані енергопідприємствами доходи і витрати на відновлення пошкоджених енергооб'єктів - понад $40 млрд.

У розрізі окремих галузей енергокомплексу найбільше постраждала від повномасштабної війни електроенергетична галузь, де прямі збитки перевищили $11 млрд, непрямі втрати - понад $18 млрд.

Як зазначили аналітики KSE Institute, від початку повномасштабної війни Росія окупувала понад 16 ГВт української генерації, включно з найбільшою в Європі Запорізькою АЕС потужністю 6 ГВт, Запорізькою, Луганською та Вуглегірською ТЕС загальною потужністю 7,7 ГВт, Сєвєродонецькою та Миронівською ТЕЦ - 0,5 ГВт, а також 1,2 ГВт потужностей вітрових електростанцій і 0,9 ГВт - сонячних.

Крім того, було підірвано Каховську ГЕС - 0,3 ГВт.

Станом на квітень 2023 року доступна потужність енергосистеми через окупацію та масовані ворожі атаки від початку війни зменшилася вдвічі - до 18 ГВт, що відповідало зимовому піку споживання. Однак унаслідок відновлення атак із березня 2024 року було втрачено ще понад 9 ГВт потужностей, частина з яких повністю зруйновані.

Суттєвих втрат також завдано інфраструктурі передання електроенергії: пошкоджено понад половину контрольованих високовольтних підстанцій.

Постійні удари також завдаються по розподільчій інфраструктурі в прифронтових регіонах країни.

Від початку повномасштабної війни через втрату окупованих територій, масову міграцію населення, знищення великих промислових об'єктів і загальний економічний шок споживання електроенергії в Україні скоротилося на 30%.

Водночас, як зазначає KSE Institute, Україна внаслідок масованих ракетних і дронових атак по енергосистемі перетворилася з чистого експортера на чистого імпортера електроенергії. За оцінками Національного банку України, річний обсяг імпорту е/е може сягнути $1 млрд, що разом із перебоями в енергопостачанні та дефіцитом е/е є додатковим ударом по торговельному балансу, валютній стабільності та економічному зростанню.

Крім того, падіння внутрішнього попиту на природний газ, заборона його експорту, а також удари по газовій інфраструктурі призвели до непрямих втрат газової галузі в розмірі $5,4 млрд. Прямі збитки сектору оцінюються в понад $0,9 млрд.

Прямі збитки, завдані нафтовому сектору від початку повномасштабної війни, оцінюють у $2,4 млрд, непрямі втрати - $13 млрд. Щонайменше 32 нафтобази пошкоджено або знищено разом із пальним. Усі великі нафтопереробні заводи були неодноразово атаковані і зупинені - спорудження нових аналогічних потужностей може коштувати понад $10 млрд.

Своєю чергою, як заявив під час презентації KSE Institute голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, головною метою проведення експертної оцінки збитків, завданих українській енергетиці російським вторгненням, має бути "пред'явлення чека" агресору в міжнародних судах.

"Коли ми говоримо про підрахунок збитків, це робиться не лише для того, щоб ми всі осягнули "глибини глибин" і масштаби наших проблем. Також це має робитися для дуже практичної, прагматичної, конкретної мети: ми повинні будемо - і вже починати насправді це робити - пред'являти чек агресору", - сказав він.

Як нагадав Кудрицький, компанії "Укренерго" і НАК "Нафтогаз України" вже багато років перебувають у процесі судових позовів до держави-агресора щодо активів, незаконно вилучених після 2014 року.