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АНАЛІТИКА

Україна не скасує санкцїі проти російського «ЛукОйлу» попри шантаж Словаччини, – Шмигаль

 

Запроваджені Україною санкції проти російської нафтової компанії "ЛукОйл" не загрожують енергетичній безпеці Словаччини і не будуть скасовані на вимогу словацького уряду.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він зауважив, що протягом останніх тижнів мав низку розмов з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, які стосувалися обговорення питань у сфері енергетики "в дусі нашої нової політики нового прагматизму".

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, Україна продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти, хоча ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання.

Водночас Шмигаль запевнив, що Україна "залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права" і беззаперечно виконуватиме Угоду про асоціацію з ЄС.

При цьому очільник українського уряду назвав Словаччину надійним партнером України, але закликав словацьку владу утриматися від шантажу.

"Словаччина - наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки - це сумнівний шлях", - заявив Шмигаль.

Він додав, що за результатами цих розмов сторони домовилися провести чергову міжурядову зустріч у жовтні.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

Крім того, Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу".

Водночас очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що обсяги транзиту російської нафти у липні не змінилися, оскільки обсяги "Лукойлу" оформили на інші компанії.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими - стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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