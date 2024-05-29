Україна втратила 85% потужностей теплової генерації через обстріли енергосистеми, - DiXi Group

Українська теплова генерація втратила близько 85% потужності, а терміни її відновлення є невизначеними.

Як йдеться в матеріалі NV Бізнес, про це під час презентації аналітичним центром DiXi Group документа Summer Outlooks: оцінка готовності до ризиків в електроенергетиці та газовому секторі, заявила експертка проєктів DiXi Group Олена Лапенко.

Лапенко зазначила, що за оцінками DiXi Group українська теплова генерація втратила близько 85% потужності. «Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів», - каже Лапенко. Вона також нагадала про пошкодження під час останніх обстрілів, як мінімум двох, об'єктів Укргідроенерго.

Як йдеться в матеріалі, «втрата теплових і гідроелектростанцій - це чутливий удар по маневровій генерації, що покликана згладжувати піки споживання електроенергії, що виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року, констатують учасники заходу. І це вже відчули всі українці».

У DiXi Group вважають, що у 2022-2023 рр. споживання електроенергії в Україні порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення скоротилося на 25-30%. Зокрема промисловість скоротила споживання на 45%, а населення на 16%. При цьому загальна генерувальна потужність скоротилася з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Тому в DiXi Group вважають, що в українській енергосистемі влітку 2024 р. зберігатиметься дефіцит електроенергії. І назвали три потенційні сценарії на цей період.

Перший із них може бути реалізований за умови відсутності нових обстрілів енергосистеми та помірного температурного режиму. У такому разі в години максимальних навантажень дефіцит електроенергії становитиме 1,3 ГВт. Показник LOLP (loss of load probability) не перевищуватиме 21%. Це прогнозована кількість часу, коли доступна потужність генерації менша за очікуване навантаження (споживання).

У другому сценарії передбачається значне зростання споживання електричної енергії через підвищення середньодобових температур. У такому разі в години максимальних навантажень дефіцит може зрости до 2,86 ГВт. А LOLP становитиме 28%.

Третій сценарій за помірних температур враховує нові руйнування маневрової генерації. У такому разі дефіцит може становити 2,8 ГВт, а LOLP - 35%.